Hyper Scape nasıl oynanır? Hyper Scape sistem gereksinimleri neler? Hyper Scape ne zaman çıkacak? Hyper Scape dropp nasıl düşürülür?
Hyper Scape konusu nedir? Hyper Scape taç ne işe yarıyor? Ubisoft'tan Twitch ortaklığı ile geliştirilen yeni bir Battle Royale: Hyper Scape hakkında merak edilenler
3 Temmuz 2020 tarihinde kapalı beta olarak yayınlanan yeni Battle Royale oyunu olan Hyper Scape, oyuncular tarafından hem çok beğenildi hem de eleştirilere maruz kaldı. Loot yapmaya çok fazla yönlendirme olduğu düşünülen oyunda güncellemelerle değişiklikler illaki olacaktır. Şehir tabanlı olan oyunda savaşmak yerine saklanmak daha ön plana çıkmaktadır. Oyuncuları shooter rolünden çok looter rolüne yönlendirdiği söylenen Hyper Scape konusu nedir? Hyper Scape sistem gereksinimleri neler?
HYPER SCAPE KONUSU NEDİR? HYPER SCAPE NASIL OYNANIR?
Squad ve solo seçenekleri olan oyunda en fazla 3 kişilik takım olabilirsiniz. 99 kişi ile başlayan savaş, battle royale moduna eklenen yeni bir oyundur. Hızlı tempolu FPS oyunu olan hem PC hem de konsol için uygundur.
Apex Legends ve Valorant gibi Twitch yayıncıları ve Youtuber'larla işbirliği yapan Ubisoft'un yeni oyunu hakkında yorumlar gelmeye devam ediyor.
Haritada uçağın uzak geçtiği yerlere gitmek bile oldukça kolay olduğu söyleniyor. Oyun içerisinde sağlık kiti, zırh, el bombası veya araç yok. Oyuncu sahip olduğu bir eşyanın kopyasını alabilir ve böylece silahını ve hack'i yükseltebilir. Bu oyunda "fusing" yani kaynaştırma olarak adlandırılmaktadır. Silah yükseltmelerini başarılı bir şekilde tamamlayan oyuncular çok daha iyi bir sonuç alacaktır. "Hack"i yükselterek ise zıplama yetenekleri ve duvar arkası/ kapı arkası görme yetenekleri artacaktır.
Silah yükseltmesine örnek olarak keskin nişancı silahlarının etkinliği verilebilir. İlk alındığında iki headshot ile rakibi öldürebilme imkanı varken, yükseltme yaparken tek headshot ile rakibi öldürebilirsiniz. Oyun içerisinde ölen takım arkadaşını kaldırma durumu da vardır. Bir kişi ayakta ise hala umut var demektir! Takım arkadaşınız yeniden doğma noktasına ulaşana kadar sizde hayalet bir oyuncu olarak haritayı dolaşabilirsiniz.
TAÇA ULAŞ VE BİRİNCİ OL! HYPER SCAPE TAÇ NE İŞE YARIYOR?
Klasik bir battle royale modu olarak kapanan alana dikkat etmelisiniz ve yaşayan son takım olmak için savaşmalısınız. Eğer "Taç"ı alarak kazanmak isterseniz, ona ulaşmalı ve 45 saniye boyunca Taç'a basılı tutmak zorundasınız. Bu hızlı ve rekabet dolu oyunda Taç'a ulaşmak hiç kolay olmayacak.
Oyun içerisindeki en önemli farklardan biri her oyunda rastgele olarak farklı modlar gelecek olması. Yine 99 kişilik battle royale modunda olacaksınız fakat haritada birden yer çekimi kapatılabilir, haritadaki tüm düşmanlar bir an görülebilir. Twitch yayıncılarının ortaklığı ile hazırlanan oyunda, bu etkinlikler oylanabilir.
Hyper Scape ücretsiz oyunlardan biridir. Bu kulvarda Fortnite ve Apex Legends ile karşı karşıya geleceği de kesin. Apex Legends ile hız, animasyonlar ve kayma efektleri ile çok benzemektedir.
Binadan binaya gerçekleşen çatışmalar daha kolay geçerken, açık alanda zor durumda kalmak olası bir durumdur. Zıplama rampaları ile zıpladıktan sonra bina üstündeki rakibe atacağınız headshot ile oyuna daha da ısınacağınız kesin.
Oyunda şu an olan tek sorun oyuncuların yavaş oynaması. Battle Royale modu için sıkıcı bir durum olarak görülen bu koşul zamanla agresif moda dönecektir diye umut ediyoruz.
HYPER SCAPE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3 Temmuz 2020 tarihinde kapalı beta testi gerçekleşecek oyun, 12 Temmuz 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Ubisoft üzerinden kayıt yaptırmayı unutmayın.
Daha sonra PlayStation 4 ve Xbox One için de uygun olması bekleniyor.
HYPER SCAPE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
En düşük sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3-6300/ AMD FX-4350
RAM: 4 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 640/ Radeon HD 7730 1 GB
Video RAM: 1 GB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci:Intel i5 3570K/ Ryzen 5 CPU veya daha iyisi
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290 8 GB
Video RAM: 8 GB
HYPER SCAPE dropp NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Twitch yayıncıları ile geliştirilen oyunda dropp düşürmek için aşağıdaki yayıncılardan bilgilendirme alabilirsiniz:
2mgovercsquared
4GamersHQ
5hizzle
5tat
A_Seagull
Aaron Flynn
Abulic
Acemodai
Achterklap
Aculite
Adam Johnson
Adam Tong
Adeptthebest
Airwaks
Akytio
Alex Smith
Alexelcapo
Alexia Raye
alexisayeee
Alucc
Andrew Green
Aniemal
AnneMunition
anniefuchsia
apvideo
aquafps
Areliann
ashek
Ashley Griffis
asikaav2
asivrs
aSmoogl
AtomicMarie
AverageAden
Avori
Azox360
BackdraftLIVE
Bast_50
BattleBugPlays
Becca
Ben Paradise
Ben Thompson
bigcheesekit
BikiniBodhi
BlackElEspanolito
blackoni
bladeboques
Bladecito
Bonjwa
BrofishTV
Bstaaard
Caliverse
Caramelo
Carranco
Cassandra Hughes
Charlotte Murphy
Chefstrobel
Chipsette
ChocoTaco
Chris Trott
Cloakzy
Clockwork
covertgg
CrReaM
Cyqop
D__Rich
D1RTYD3VIL
d3n7y
Daddy_Law_69
Dahmien7
Daniel Kirby
DapperJameson
dasMEHDI
DataDave
Deanne Pierre-Pacquette
Delux
dhalucard
Dheylo
DIAMANTJEWEL
dizzykitten
DJTechLive
Doigby
Doktor Froid
DonFreez
downtoquest
DragonEddy
Draven
Drid
DrLupo
drnkie
DSPStanky
dummy
Durdengaming
dyrus
Electra
Elisery
ElRichMC
emilybarkiss
emongg
emzia
Eoghan Nagle
Erinasimon
Eskea
Espe_be
ettnix
Everyeye.it
execcs
ExVSK
Ezektoor
Fareeha
fatal1ty
FEELFIFAANDGAMINGTV
Felipez360
feralwife
Ffearfful
Fishc0p
Fl0m
Flexz
fluck
FortuTheGamer
Franchesca
Friskk
Fuslie
gabbie
GabboDSQ
GameDojo
GameGearTV
gamingethos
Giggand
goldglove
gom4rt
Gotaga
Greenskull
grimmmz
Gronie7
GustafGabel
H3roDK
Hadz
HAL
HarrisHeller
Hatfilm
hcjustin
Heaven
Hey Stan
HighDistortion
HollywoodBobLIVE
Holo
Howlmighty
Huskerrs
hutch
IamBixMax
iambrandon
iamlucymae
icyrayne
Ifdeez
Ignorance
Il Buon Pulse
Il Solito Mute
IlloJuan
imjahova
Inzaynia
Ippaku
iskys
IssyTheOne
itsOGPICKLE
JackFrags
Jake Freeman
jakenbakelive
JanKz
jenaurf
JessieTV
Joseph B 93
Jotitabe
Jovenshire
JustRyuk
kalamitytv
Kalle
Kaquka
KateHassun
katgunn
KatjaWasTaken
Kayleigh Wordley
Kayzr
kcNL
Kenzo
Khaldor
Kieran Hedger
Kikachan87
Kimuh
KingGeorge
kingprodigy
kingrichard
Kittyplays
Knekro
kp5ive
Kratt
kregme
Krystalogy
kyr_sp33dy
Lanaoxf
Lasercorn
LazaPlays
Leah Alexandra
Legiqn
LenaAxios
LesPlayersduDimanche
Leviathan
Lewis Stewart
Lexaaoff
Liam Reardon
Lifeofrio
lifestomper
lil_lexi
LIRIK
LittleBigWhale
Locklear
Lory
LosAmigos
lost
Loveabilities
LP Massive
Lucas Rojo
LuckyShots
Lurn
Lusorkoeffizient
luuap
LyndonFPS
MacieJay
magikmyke11
Majintaj
Maka91Productions
Makina
malik4play
MarcusKron
MarieWatson
markstrom
Martyn Littlewood
Mathia
matimi0
Matthew Patrick
Matthew Weathers
maxim
MaximeMXM
Maylenchan
Meghan_yeah
MeLoOnie
Meloudya
mendo
Mexify
Mickalow
MissClick_LIVE
mizkif
moczy
mogamu
monstersandexplosions
Mori
Moyorz
MrRatSuper
MSSH
msteamkk
Multiplayer.it
myth
NandoNVO
nategibson
Nerdocracy
Nick McMordie
nickbunyun
nickmercs
Ninjayla
nmplol
Nnarcos
noisybutters
Nonetheghost
Nookyyy
NorajBBQ
Notcolln
Nvad3
Nysira
OfficerStealth
Okaydrian
OMGitsfirefoxx
one_shot_gurl
Oraxe
Pain
Panduhhxo
Paracetamor
paul simon
Pazos
PeperTV
Phyzikk
Pietsmiet
pikachulita
Potxeca
Pow3r
Pro_Kesadia
ProblyOvr9000
puhdado
Puxque
pwnstarzdotcom
quarterjade
QueenGiorgia
raptor
Raynday Gaming
repazmois
RevedTV
Revenantlol
rita
Robi
Ross Hornby
royalewithcheesetv
Rubius
Rumathra
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Ryan Bushell
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Sacriel
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Shinobuusenpai fbaftermath
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siraaerios
SkyrrozTV
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SlammySammy
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snipernamedg
snoxh
SodaPoppin
Soki
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SOLIDFPS
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Sophie Keen
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Storto Ma Non Troppo
Streamii
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Sunni
SuperPinkyKitty
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Symfuhny
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TarmacBE
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The Real Marzaa
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THZ_TV
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Tomas Boxwell
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Tony FPS
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