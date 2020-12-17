Hüzünlü sözler: Duyulmamış hüzünlü sözler, hüzünlü aşk sözleri nelerdir? En hüzünlü sözler ve mesajlar, kısa, resimli hüzünlü sözler!

Hüzünlü sözlerle karşınızdaki kişiye hüzünlü mesaj iletebilir ve duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hüzünlü sözler nelerdir, duyulmamış hüzünlü sözler nedir? En kısa, resimli, aşk dolu hüzünlü sözler! En hüzünlü sözlere ve mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

En araştırılan sözlerin başında hüzünlü sözler geliyor. Ruh halinize göre hüzünlü sözler ve mesajlarla duygularınızı ifade edebilirsiniz. Peki hüzünlü sözler nelerdir? En hüzünlü, duygu içerikli hüzünlü mesajlar ve sözler, hüzünlü aşk sözler, en kısa ve resimli hüzünlü sözler nelerdir?

HÜZÜNLÜ SÖZLER

- Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.

- Hüzünlü ruhlar, benzer biriyle karşılaştığında huzur bulur. (Halil Cibran)

- Kalkıp gidemediğiniz yerlere dalıp gidersiniz.

- "Yar ben kendimi bildim bileli hep sana aşığım hep sana deli…"

- Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter.

- Değer verince "değer" sandık. Nereden bilelim değmeyeceğini.

- Bizimki de gecenin ortasında, güneşi beklemek işte.

- Ruhumuz, hüzünlü ve kırgın. Bazılarımız hâlâ gülmeyi gurur sanıyor...

- Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter.

- Kimse bilemez be canım. Bir yara bir ömrü nasıl kanatır.

- Bir mesaja bakıp tebessüm etmeyeli çok oldu.

- İnsanların yüzlerine iyi bakın, acısı çok olanın tebessümü güzel olur.

En hüzünlü sözler

- Güvenme bana! Yüzüne güler, arkandan ağlarım.

- Kendini kimler için paralıyorsan, bil ki en çok da onlara yaranamıyorsun.

- "Her insanın aynalara göstermediği bir yüzü ve kimseye söylemediği bir hüznü vardır…" (Robin Sharma)

- Gülüşlerimiz acıyla sınandı.

- "Şimdi yüreğim mi sana hesap sorsun, yoksa dökülen gözyaşlarım mı?"

- Kimsenin can verdiği yok, yaşadığı da.

- Düştükçe kalkmayı öğrendim, kalktıkça kimsem olmadığını.

- Güzel gözlerin var fakat çok ağlamış gibisin.

- Hayatın en hüzünlü hatırası, mevsimine kapıldığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır.

- İhtiyacım olan neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!

- Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış. (Franz Kafka)

- Gelecekten de pek umutlu değilim artık. İsimi gelecek olsa ne olur, seninle gelmedikten sonra.

- Kızgın olsam geçerdi ama kırgındım işte... Geçmedi.

DUYULMAMIŞ HÜZÜNLÜ SÖZLER

- İstenmemek ne garip şey, varın la yoğunla her şeyinle yanındasın, ama istenmiyorsun.

- Eyvallah ne güzel bir sözdür. Bazen kabulleniş, bazen boş veriş, bazen yol veriş; ama sonunda hep bir rahata eriş.

- Bizim nikahımız mahşere kaldı, seven kalbim seni hiç unutmayacak...

- Ansızın bir hoşçakal kurşununa sarılıp veda ettin. Bütün sokaklarına onunla geçinemedim. Kokunla baş edemedim. Hırkan ömrüme asılı hala...

- Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

- Değer taşıyan tek hikaye vardır, oda bedelini sizin ödediğinizdir.

- Bu gece hüzün bastı odama üzüntülerim dert ortağım oldu masamda, bir silah bir sözlerin yanımda, ya çekip vuracağım kendimi, ya da üzüntü dolu sözlerimle ölürüm sensiz gecemde.

- Neyi bekliyorsun sorusuna, milyonlarca kez cevabımsın.

- Sarhoş değilim ama ayık da sayılmaz hayallerim.

- Söylenecek söz kalmadığında dudaktan dökülen sözdür hayırlısı.

- Hüzün adres değiştirir zamanla, benden geçer, sana göçer sevdiğim.

- Ama kaybetmekte bazen iyidir, bir daha umut etmezsin.

- "İnsan çekeceği çileye aşık olurmuş derdi" Annem.

- Aşkın mantığı olmaz. Sakın ha! Dostum içme aşk zehrini su diye aşk pınarından, ya Ferhat gibi atlarsın kayalardan ya da Mecnun olur dolaşırsın çöllerde kahrından.

- Yokluğun var sen yoktun ölüm geldi ölmedim aşkından hatıra diye gözyaşımı silmedim ben bir sana bir bu şehre gül dedim belki de can ben bu şehri güller için çok sevdim.

- Ne olduklarını yüzlerine vuramadığımız için kendilerini kusursuz sanan insanlar var.

HÜZÜNLÜ AŞK SÖZLERİ

- Üzüntü, yalnızca iki bahçe arasındaki bir duvardır.

- Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken, yanıma getirecek hiçbir şey yok.

- Hüzün uzaklara ait olup yakınlarda hapis olmaktır.

- Yüzün değil, hüzün görünür bazen aynada. Çeki düzen veremezsin.

- Yerlisi değilim ben bu acının. Şartlar öyle gerektirince sonradan yerleştim.

- Kaderin ise dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsınız.

- Ve benim, birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi...

- Güvenme bana! Yüzüne güler, arkandan ağlarım.

- Yanlış yapılan şeylerin pişmanlığı gün gelir geçer, ama yapılmayan şeylerin pişmanlığı hayat boyu devam eder.

- Gözyaşları beyinden değil, kalpten gelir.

- Biz hep kırmamak için, sustuklarımız tarafından paramparça bırakıldık.

- Bir bekleyenin olmalı, sen kendinden vazgeçsen de senden geçmeyen.

- Üzüntülü anlarda edilecek en hüzünlü laflar ve sözlerden zevk almanızı umarız.

- Ağlamak arınmaktır. Gözyaşı, mutluluk ya da üzüntünün bir sebebi vardır.

- Değer taşıyan tek hikaye vardır, oda bedelini sizin ödediğinizdir.

- Keşke hiç büyümeseydik dizlerimiz kanasaydı da kalbimiz hiç kanamasaydı.

Hüzünlü sözler

KISA HÜZÜNLÜ SÖZLER

- En sevdiğim mevsime geldik; Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar, hüzündür. Hüzün ise, ben demektir.

- Ama kaybetmekte bazen iyidir, bir daha umut etmezsin.

- Neyse unut !derken, o andan bahsediyorsun sanmıştım. Nerden bileyim ki kendinden bahsettiğini.

- Bırak gitsin dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır.

- Dünya hüzün yeridir gariplerin sıkıntısı bitmez.

- Seni aldattığımı sandığın her kadına seni anlattım.

- Beni üzenleri ben affetsem de, sen sakın affetme Allah'ım.

- Denizde kalem kumdan kâğıtlar yaptım: her yere seni seviyorum yazdım: ama sen aptaldın inandın: ben seni sevmedim, sana taptım.

- Söylenecek söz kalmadığında dudaktan dökülen sözdür hayırlısı.

- Sükûtun da sesi var ama onu anlayacak yürek lazım.

- Dikenli tellerden bir kelepçe h?zırl?yın t?kın bileklerime k?n?sın, ?sın beni o yârin gözlerine cesedim gözy?şl?rıyl? yık?nsın.

- Çoğu zaman sen kör olursun sevginden, O ise nankör!

- Senin de sevdiğini sanmıştım. Ya da öyle olmasını istediğim için, kendimi buna inandırmıştım.

- Kimseyi kırmayayım diyorum, bir de bakıyorum kendim paramparçayım.

- Sen kalmaya bir neden bulamadın ya, ben ölmeye ne bahaneler bulurum şimdi.!

- Kolumuzu ısırarak saatler yapardık küçükken, sanki zamanın canımızı acıtacağını anlarmış gibi.

- Uzaklaşmak iyidir. Birinden, bir şeyden... Uzaklaşmak bazen, yakınlaşmaktan da iyi gelir.

- Biz de unutmuş gibi yaparız. Hiç kırılmamış, hiç ağlamamış gibi.

- Ben sensiz cennette yaşamaktansa seninle cehennemde yanmak isterim.

- Aşk iki kişiyle oynanır, iyi olan kaybeder!

RESİMLİ HÜZÜNLÜ SÖZLER

- Eski bir aşk alevinin sizi ikinci kez yakmasına izin vermeyin.

- Söylenecek söz kalmadığında dudaktan dökülen sözdür hayırlısı.

- Artık sizi aramıyorsa, emin olun yokluğunuzu aratmayan biri vardır.

- Başkasını sevmen, bana acı verir mi sandın? Sen beni de sevmemiştin ki zaten. Çocuktum işte, öyle inanmıştım ki döneceğine.

- Beklemek yormaz da insanı; beklediğini başkasıyla görmek bitirir adamı.

- Ay değil mevsim değil bir ömür geçti sensiz, keşke böyle sevmeseydim ağlıyorum çaresiz.

- Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

- İnsan yorula yorula yürür, kırıla kırıla büyür.

- Aslında suçum yok hâkim bey bende yakmak istemezdim bu şehri ama ne yapayım üşümesin sevdiğimin elleri...

- Alıştığım kişiyi kaybedince, herkes gitmiş gibi hissediyorsun.

- Gönülde şimdilik keder var ey neşe! Şimdi gelme, bir yerde misafir üstüne misafir olmaz!

- Sensizliği dinlemek sessizliği dinlemekten zor ama en zoru sensizliğin sessizliğini dinlemek...

- Hüzün adres değiştirir zamanla, benden geçer, sana göçer sevdiğim.

- Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki, ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik…

EN HÜZÜNLÜ SÖZLER

- Güzel gözlerin var fakat çok ağlamış gibisin.

- Pişmanlık, gelmeyenlerin olacak, bekleyenlerin değil.

- Bütün insanlar ay gibidir. Ve herkesin hiç kimseye göstermediği karanlık bir tarafı vardır.

- "Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa gitme diye haykırırken!"

- Bazen "nasılsın" demeye cesaret edemezsin,

- Şuan kalbim sıcaksa, fazla uzaklaşmış olamazsın.

- "Artık tüm şarkılar hüzün makamında, sensiz bu yüreğimde."

- Alışmış olduğunuz kişiyi kaybettiğiniz zaman sanki etrafınızda herkes gitmiş gibi hissediyorsunuz.

- Bazen gözlerden yaş akmaz. Kalp ağlar sessizce.

- Gözleri uzaklara dalan birinin, yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır.

- Hayatın en hüzünlü hatırası, mevsimine kapıldığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır.

- "Sevdiğini kaybeden insanın, gülümsemesinde bile bir hüzün vardır."

- İhtiyacım olan neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!

- Buna yorgunluk demeyelim. Hüzündür olsa olsa, palyaço giysileriyle gelen aldatıcı hüzün.

- Kaderin ise dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsınız.

- Sensizliği dinlemek sessizliği dinlemekten zor ama en zoru sensizliğin sessizliğini dinlemek...

- Bak sonbahara geldik artık biraz hüzün kokacak, biraz sarıya bürüneceğiz.

NOT : Sizlerin de bildiği farklı hüzünlü sözler ve mesajlar varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkü ederiz.