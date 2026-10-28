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İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Haber Videosunu İzle
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni Toledo yakınlarında çarpıştı. Kazada en az 10 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İspanya'da Madrid- Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İspanyol basınındaki haberlerde feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

İKİ VAGON YAMAÇTAN YUVARLANDI

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08: 54'te (TSİ 10: 54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı. Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

SEFERLER DURDURULDU

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Kaynak: AA
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