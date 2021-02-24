Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir?

Hurma, hem içinde barındırdığı besin değeriyle hem de lezzetli oluşuyla oldukça sevilen bir meyve. Hurmanın tok tutma özelliği ve besleyiciliği ile son zamanlarda diyet programlarında yerini aldı. Peki, hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Hurma diyeti hakkındaki detaylar haberimizde!

Sağlığımız açısından da oldukça faydalı olan hurma, son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. İçinde bulundurduğu lif, A, C, B1, B2 vitaminleri sayesinde bazı hastalıklara da fayda sağladığı biliniyor. Hurma, hastalıkların yanı sıra diyette de kullanılmaya başlandı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla zayıflamak isteyenler ortaya yeni çıkan trend diyetleri araştırıyor. Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren hurma, hem tek başına hem de yoğurt ile tüketilebiliyor. Hurmanın tok tutma özelliği, besleyiciliği ve metabolizmayı hızlandırması açısından diyet için uygun bir besindir. Dolayısıyla diyet programlarında da kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Hem sağlıkta hem de kilo vermede size yardımcı olacak hurmayı diyet programlarınıza ekleyebilirsiniz.

HURMA DİYETİ NEDİR?

Gündelik yaşantımızda kilo problemi yaşayanlar kişilerin sürekli farklı diyet programları uyguladığını görüyoruz. Gündemdeki hurma diyeti ise, sadece hurma ile veya yoğurtla birlikte tüketilerek yapılan bir diyettir. Hurma vücuttaki ödemi atmaya yardımcı bir meyve olduğundan diyet programlarında sıkça kullanılmaya başlandı. Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemine de yardımcı olduğundan kilo vermede önemli bir rol oynuyor. Üstelik göbek eritmek için de etkili olduğu gözlemlenmiştir. İçinde bulundurduğu vitaminler ve besleyiciliği ile günlük gereken besin ihtiyacımızı kısmen karşılıyor. Hurma diyetinin uygulanışı oldukça basittir.

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hem kilo verdiren hem de göbek eriten hurma diyetinin uygulanışı oldukça basittir. Hurma diyetinin temelinde kullanılan iki besin var: hurma ve yoğurt. Ender Saraç da hurma diyetini öneren uzmanlardan biridir. Ender Saraç'ın önerileri ile hurma diyetinin uygulanışı aşağıdaki gibidir.

Ender Saraç, hurma diyetinin uygulanışını paylaşmadan önce uyarıyor: Hurma diyetini hamileler, emziren anneler ve şeker hastaları yapamaz. Çünkü hurmanın içinde bulunun doğal şeker, şeker hastalığı bulunan insanlar için tehlikeli olabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan bu diyet uygulanmamalıdır. Hurma her ne kadar günlük besin ihtiyacımızın bir kısmını karşılasa da tamamını karşılamadığından hamileler için de tehlikelidir. Çünkü hamile bir kişi günlük alması gereken besin, vitamin ve mineral ihtiyacını mutlaka karşılamalıdır. Aynı şekilde emziren annelerin de sütünün kesilmemesi için ihtiyaç duyduğu besin değerinin tamamını alması gerektiğinden hurma diyeti uygun değildir. Bunula birlikte emziren annelerin hurmayı ara öğün olarak yemesi önerilir. Böylece hurmanın faydasını görmüş olur.

Hurma diyetinde gün boyu yenilecek yiyecekler: Hurma, yoğurt, yeşil çay, sudur. Bunu dışında hiçbir şey yenip içilmiyor.

- Diyet 7 gün boyunca aralıksız yapılıyor.

- Bir günde en fazla 21 hurma yenilebilir. Fazlasını kesinlikle yemeyin.

- Bir günde toplam 3 kase yoğurt tüketilir.

- Diyeti uygularken yürüyüş yapmak önemli. Günde en az 40 dakika yürümeniz gerekiyor.

- Günde 3 öğün olacak, her öğünde 1 kase yoğurt ve 7 hurma şeklinde diyet uygulanır.

- Diyet sonunda 5-7 kilo verebileceğiniz tahmin ediliyor.

- Hurmaları tüketmeden bir gün önce suya bastırın. Suya bastıcağınız 21 adet hurmayı ortadan ikiye bölerek bir gün boyunca suda bekletin. Yaptığınız bu işlem sayesinde hurmanın içindeki kalori düşecek ve böylece diyetin etkisi artacaktır. Ayrıca suda beklettiğiniz için hurmanın laktasif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor.

Günlük diyet programı şu şekildedir:

Sabah: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğle: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Hurma diyetinde dikkat edilmesi gerekenler:

- Diyeti 7 günden fazla yapmayın. 7 gün sonunda ara verin. Birkaç hafta sonra tekrar uygulayabilirsiniz.

- Diyet sırasında hurma ile mutlaka yoğurdu tüketin. Çünkü yoğurt, içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde halsizlik ve enerji kaybı gibi şikayetler yaşamanızı önler.

- Hurma diyetinde kesinlikle başka herhangi bir yiyecek yemek yasak.

- Bol bol su tüketmeye özen gösterin. Günde en az 2,5 litre su için.

- Şekersiz yeşil çay ve diğer bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Şekersiz olması önemli.

HURMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR, NEYE İYİ GELİR?

Hurmanın lezzeti ve sağlığımız açısından faydaları sıkça konuşuluyor. Peki, konuştuğumuz hurma hangi hurma? Hangi hurmayı daha çok seviyoruz?"Hangi" diyorum çünkü bir değil birden fazla hurma çeşidi vardır. Peki, bu hurma çeşitleri nelerdir? Hurmanın 5 çeşidi vardır. Bunlar:

- Medine hurması,

- Bağdat hurması,

- Kudüs hurması,

- Acve hurması,

- İran hurmasıdır.

1.MEDİNE HURMASI

Medine hurması, diğer hurma türlerine göre oldukça küçük boyuta sahiptir. Renginin açık olmasıyla da diğer hurma türlerinden ayrılır. Küçük boyutlu bir hurma türü olan Medine hurmasını atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

2. BAĞDAT HURMASI

Bağdat hurması, diğer hurma çeşitlerinden parlak sarı rengi ile ayrılır. Bu yönü ile kolayca kendini belli eder. Bağdat hurmasını diğer hurmalardan ayıran diğer özelliği de şeklidir. Hurmalar genellikle ince ve uzun olurken, Bağdat hurması küçük ve yuvarlak şekle sahiptir.

3. KUDÜS HURMASI

Kudüs hurmasını farklı yapan şey, lezzetidir. Parlak ve yumuşak bir dokusu olan bu hurma türü, kolay tüketilebilen bir besindir. "Medjood" adıyla da bilinen Kudüs hurması, hurma seçiminde lezzeti ön plana çıkaranlar için doğru seçenektir.

4. ACVE HURMASI

Acve hurması, peygamber hurması olarak da bilinir. Hac yolculuğundan dönenlerin getirdiği hurma olarak tanınır. İlk bakışta kuru erik ya da kuru üzüm gibi düşünülen Acve hurması, siyaha yakın rengi ve küçük boyutlarından ayırt edilir. Lezzetiyle de dikkat çeken bu hurma türü, farklı lezzette hurma arayanlar için tercih edilebilir bir hurmadır.

5. İRAN HURMASI

İran hurması, ülkemizde en çok tercih edilen hurma türlerindendir. Sıklıkla Türk kahvesi ile ikili olarak tüketilir. Dışı koyu kahverengi tonda olan İran hurması, lezzetli özü ile damakta tat bırakır. En ince kabuğa sahip hurma türü olma özelliği ile diğer hurma türlerinden ayrılan İran hurmasını her yaş insan rahatlıkla tüketebilir. Şeker ve çikolataya göre daha az kalorili olan bu besin, sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir.

HURMA NEYE İYİ GELİR?

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizmayı çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır

- Kabızlık sorunlarına çözüm olur.

-Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

-Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

-Göz sağlığı açısından önemlidir. Hurma tüketimi düzenli olursa göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

- Tatlı krizlerine çözüm olur. Böylece hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de vücudunuza fayda sağlamış olursunuz.

Hurmanın cilt sağlığı için de önemli olduğu biliniyor. Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.