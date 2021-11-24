Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesindeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Programa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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