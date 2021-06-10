Cuma mesajları resimli cuma mesajları, sözleri 11 Haziran 2021| Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli Cuma mesajları

İslam aleminin mübarek zamanlarından biri olan Cuma günü siz de sevdiklerinize en güzel, en özel, anlamlı, resimli Cuma mesajlarından, sözlerinden birini gönderebilirsiniz. Tüm İslam aleminin cumasını kutlamak için 2021 cuma mesajları hazır! İşte hayırlı cumalar, resimli Cuma mesajları 11 Haziran 2021: Kısa, uzun, anlamlı, dualı, Ayetli, güzel Cuma mesajları, sözleri..

Hayırlı Cumalar' dilemek isteyenler yine resimli, ayetli, kısa ve öz cuma mesajlarını tercih ediyor. Sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği cuma gününde, pandemi nedeniyle uzak kaldığınız akrabalarınızı ve sevdiklerinizi yazılı, farklı yeni ve en güzel cuma mesajları ile sevindirebilirsiniz. Cemaat ile idrak edilecek cuma namazı sonrası, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, eşinize ve dostunuza göndereceğiniz birbirinden anlamlı ve şık cuma mesajlarını derledik. İşte 11 Haziran 2021 resimli, sözlü hayırlı cumalar mesajları..

2021 RESİMLİ, SÖZLÜ HAYIRLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73)

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH'ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

"Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin." (Al-i İmran, 200)

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

Bir hatâ işlediğiniz zaman istigfâr edin, hatâda ısrâr helâk olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istigfâra devam etsin. (İmam Câfer-i Sâdık r.a)

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Du ile ... Hayırlı Cumalar.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)

"Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir." (Tirmizi, Birr 47)

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

HAYIRLI CUMALAR, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Biz aciziz, SEN Aziz'sin, Biz çaresiziz, çare SEN'sin, SEN'in herşeye gücün yeter, Ne olur, kudretini göster YA RABBi ! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

"Allah'ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

HAYIRLI CUMALAR, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar. "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...