Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşan Yılmazel'in son hali şaşırttı! İşte Paşan Yılmazel'in son hali...

Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Aslı Enver gibi birçok ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinin sevilen karakterlerinden Ortega Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte Paşan Yılmazel'in son hali...

2004 yılında yayınlanan ve Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Aslı Enver, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı, senaryosunu Gani Müjde'nin yaptığı ekranların fenomen Türk dizilerinden Hayat Bilgisi'nin oyuncularının yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Dizide futbolcu olma hayali nedeniyle "Ortega" lakabı alan Sedat karakterine hayat veren Paşan Yılmazel'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Paşan Yılmazel'in son hali...

HAYAT BİLGİSİ ORTEGA SON HALİ!

Değişik kahkahası ile dikkatleri çeken ve Hayat Bilgisi'nin en sevilen karakterleri arasında yer alan Yılmazel, dizinin sona ermesinin ardından, Doktorlar, Adanalı gibi sevilen dizilerde rol aldı. Günümüzde oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve yazarlığı da yapmaktadır.

PAŞAN YILMAZEL 2004

İŞTE PAŞAN YILMAZEL'İN DEĞİŞİMİ



PAŞAN YILMAZEL KİMDİR?

Paşhan Yılmazel 31 Mart 1982 Berlin doğumludur. Ailesiyle birlikte 1985 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Aslen Batı Trakyalıdır. İlk olarak Zeytinburnu Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu'unda okumuştur. Ardından İhsan Mermerci Lisesi'ni bitirmiş ve Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ardından Akademi İstanbul'da da Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. İlk büyük oyunculuk tecrübesini Hayat Bilgisi'nde Ortega rolüyle kazanmıştır. Bu dizide oynamaya başlayana kadar birçok dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. Hayat Bilgisi'nde 4 sezon düzenli oynadıktan sonra dizinin son sezonki reyting kaybının ardında final kararı alıp 16 Haziran 2006'da bitmesiyle yeni projelerde şansını denemiştir.



Dizi kariyeri

Paşhan Yılmazel ilk büyük dizi tecrübesini Hayat Bilgisi dizisinde yaşayan oyuncu bu dizide Ortega adı altında geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. 4 sezon süren dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen Paşhan kendini herkese kanıtlamıştır.Hayat Bilgisi 2006 yılında final olduktan sonra başrollerini Cem Davran ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Deli Dolu adlı dizide ana karakterlerden Metin karakterini canlandırmaya başlasa da dizinin tutmaması ve bir süre sonra ortadan kaybolmasıyla oyuncu boşta kalmıştır. Bir sene sonra baş rolünü Doğa Rutkay ile paylaştığı Şölen dizisinde Murat rolünü canlandırmıştır.İlk başlarda dizi başarılı olsa da zamanla tutunamamış ve aynı sene içinde bitmiştir. Tutmayan bir diğer dizi Gemilerde Talim Var dizisinde konuk olarak oynayan oyuncu arkasından Cem Davran,Alp Kırşan,Merve Sevi,Enise Kütük ile beraber başrol oynadığı Hayat Güzeldir'de Cem Davran'ın oğlunu oynamıştır. Güzel bir konu ve kurgu sahibi dizi ne yazık ki uzun sürmemiş ve aynı seneden ötesine geçmemiştir. Aynı senenin başında Doktorlar dizisinde önemli karakterlerden Dr. Ahmet'i son derece başarılı oynamıştır.Doktorlar'da başarılı olmasına rağmen dizinin artık 3.sezonuna gelmiş ve fazlasıyla oyuncu değişimi yaşamış olmasından dolayı yaşadığı ekonomik kriz ve anlaşmazlıklarla anlamsız ve çok kesik bir finalle eleştiri yağmurunu tutularak dizi sezon ortası ekranlara veda etmiştir. Son olarak 2009 yılında Adanalı dizisinde yaklaşık 3 ay oynamış ve konuk olarak Maraz Ali(Mehmet Akif Alakurt) karakterinin yancılarından Dr. Gürcan'ı canlandırmıştır. 2011 yılında yeni başlayan +18 adlı dizide uçuk bir karakteri canlandırarak aktif oyunculuk yaşamına devam etmektedir. Son olarak BKM yapımı Tutar mı Tutar dizisinde başrol Cemal rolüyle ekranlarda görülmektedir.

Film kariyeri

Dizi kariyerindeki dikiş tutmaz dönemlerin aksine film ve sinema kariyeri çok başarılıdır. Dört tane sinema filminde oynayan Paşhan Yılmazel bu dört projenin üçünde başrol bir tanesinde çoklu ekipçe başrollerin bir üyesini temsil etmiştir.İlk olarak Çılgın Dersane Kampta filminde Mojo rolüyle müthiş bir performans gösteren oyuncu en önemli bir ya da iki rolden birini oynamıştır. Oyuncunun mükemmel performansının yanında filmde hatırı sayılır bir gişe başarısı yakalamıştır. Daha sonra Avanak Kuzenler' de Yağmur Atacan ve Alp Kırşan ile başrol oynayan Paşhan Yılmazel burada da çok iyi bir performans göstermiştir. Film beklenen ilgiyi görmesede başarılı sayılabilecek bir kitleye hitap etmiştir. 2009 yılında Rina adlı filmde başrol oynayan oyuncu bu sefer daha farklı bir karakterle bize oyunculuğunun çok yönlülüğünü kanıtlamıştır. Aynı yılda Konak adlı korku filmde de başrol ekibinde olan Paşhan Yılmazel bu filmde de farklı bir tecrübe kazanarak yine daha önce girmediği bir role bürünmüştür. Buradaki başarısıyla da takdir toplayan oyuncu henüz başka bir sinema projesinde rol almamıştır.

Oynadığı Diziler

Küçük Besleme (1999) - Murat

Dadı (2001) - Konuk Orhan

Sultan (2001) - Cengiz

Güz Gülleri (2001) - Konuk

Çekirdek Aile (2002) - Konuk

Hayat Bilgisi (2003-2006) - Ortega Sedat

Deli Dolu (2006) - Metin

Şölen (2007) - Murat

Gemilerde Talim Var (2007) - Konuk

Hayat Güzeldir (2008) - Mehmet Bahtiyar

Doktorlar (2008) - Dr. Ahmet Durmaz

Altın Kızlar (2009) - Konuk

Adanalı - Doktor Gürcan

+18 (2011) - Serkan

Huzur Sokağı (2012) - Selim

Çılgın Dersane Üniversitede (2014) - Mojo

Tutar mı Tutar (2015) - Cemal

Oynadığı Filmler