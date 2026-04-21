Haberler

Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Yeşil-beyazlıların gelecek sezon için satışa çıkardığı 39 bin kombine biletin tamamı tükendi. Başkan Enes Çelik, taraftarın ciddi desteğiyle sportif hedeflerin yarısını tamamladıklarını belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor'un taraftarları harekete geçti.

BURSASPOR 39 BİN KOMBİNEYİ TÜKETTİ 

İddialı kadrosuyla gövde gösterisi yaparak şampiyonluğa ulaşan Bursaspor'un gelecek sezon için satışa çıkardığı 39 bin kombine biletin tamamı tükendi. Bursaspor Kulübünün açıklamasında, "Önümüzdeki sezon kapalı gişe. 39 bin kombine. Teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı." ifadeleri kullanıldı.

''TÜRKİYE'NİN TAKIMI BURSASPOR''

Başkan Enes Çelik de paylaşımında Bursaspor'un 3. Lig şampiyonluğu, 2. Lig şampiyonluğu, 1. Lig şampiyonluğu ve Süper Lig'de şampiyon olduğunu ve Avrupa’da mücadele ettiğini hatırlattı.

Görevdeki 2 yıllık sürede sportif hedeflerinin yarısını taraftarın ciddi desteğiyle tamamladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"3. Lig'den itibaren kombinelerini yenileyen ve bu sene kalan kombineleri de satın alan, yani bizimle bu yolculuğa en alt liglerden başlayan vefakar taraftarlarımız kulübümüzün Süper Lig'deki ve Avrupa'daki başarılarını da görmeye öncelikle hak sahibi olacaklar. 3 gün verilen emekler neticesi oluşturulan koreografi için uğraşan tribün emekçisi kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. İlk 2 yılımızda tam anlamıyla tüm Bursa'nın takımı, bundan sonraki yıllarda ise inşallah Türkiye'nin takımı Bursaspor'u izleyeceğiz."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

