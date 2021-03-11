"Hava koşulları cilt sağlığını etkiliyor"

Hava koşullarının cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, "Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan rüzgarlı havalar da ciltte kurumaya yol açar. Kuruyan ciltte; kızarıklık, çatlama, soyulma, pul pul dökülme gibi pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. Sıcak havalarda artan nem ve sıcaklıkla birlikte terleme artar. Artan terleme özellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumuna sebep olur" diye konuştu.

Vücudun en geniş organı olan cilt, tüm organlar için koruyucu bir kalkan görevi görür ve dış ortamdan da çok etkilenir. Cilt sağlığını etkileyen pek çok faktör olduğunu aktaran Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, özellikle hava koşullarının cilt sağlığı üzerinde önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Danış, cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden korunmak için de önerilerde bulundu.

HAVA KOŞULLARININ ETKİSİ KOLAYCA ÖNLENEBİLİR

Cildin vücudun en önemli ve en geniş organı olduğunu söyleyen Dr. Danış, "Cildin temel görevlerinden birisi, vücudu dış ortamdaki etkilere karşı korumaktır. Cilt vücuda virüs, bakteri, kimyasal madde gibi zararlı yapıların girmesini engeller. Ayrıca vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, sıvı ve nem dengesinin sağlanmasında, zararlı güneş ışınlarından korunmada görev alan bir organdır. Bunlara ek olarak cilt, vücuda dış ortamdan gelen darbelere karşı tampon rolü üstelenerek iç yapıların zarar görmesini engeller" dedi.

Cilt sağlığını etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirten Dr. Danış, "Kişinin genetik yapısı, yaşı, hormon düzeyleri ve iktiyozis benzeri genetik rahatsızlıkları cilt sağlığına etki eden durumlardır. Bunların yanı sıra cilde etki eden dış faktörler de vardır. Örneğin hava durumu, kimyasal toksinlere maruziyet, beslenme bozuklukları, zararlı güneş ışığına maruz kalma gibi durumlar da cilt sağlığına etki eder. Cilt sağlığına etki eden dış faktörler genellikle değiştirilebilir ya da önlenebilir durumlardır. Bu nedenle sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyen kişiler bu faktörleri kontrol ederek cilt sağlıklarına olumlu katkıda bulunabilir. Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olan ve etkileri kolayca önlenebilen durumlardan birisi de şüphesiz ki hava koşullarıdır" diye konuştu.

HEM SICAK HEM SOĞUK HAVA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hem sıcak hem de soğuk hava, cilt üzerinde olumsuz etki gösterir. Soğuk havaların cilt neminin azalmasına neden olduğunu ve ciltte kuruma yaptığını söyleyen Dr. BDanış, "Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan rüzgarlı havalar ciltte kurumaya yol açar. Kuruyan ciltte kızarıklık, çatlama, soyulma, pul pul dökülme gibi pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. Sıcak havalarda artan nem ve sıcaklıkla birlikte terleme artar. Artan terleme, kaşıntı nedeni ile, zzellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumuna sebep olur. Yine sıcak havalarda ter bezlerinin tıkanması ve terin vücut dışına atılamaması sonucu isilik adı verilen durum ortaya çıkar. İsilikte; cildin özellikle katlantı bölgelerinde pişiğe ve küçük kırmızı kistler oluşur. Güneş ışınları da cilt problemleri için risk oluşturan bir diğer durumdur. Güneş ışınları, hava sıcaklığından bağımsız olarak cilt üzerinde etki gösterse de risk yaz aylarında daha fazladır. Güneş ışınlarının cilt üzerinde zararlı etkisi olan iki türü Ultraviyole A ve Ultraviyole B'dir. UVA; cildin alt dokularına kadar nüfuz ederek kırışıklık, ekren yaşlanma ve güneş lekelerinin oluşmasına neden olur. UVB ise cildin daha üst dokularına etki ederek güneş yanığı gibi durumların oluşmasından sorumludur" ifadelerini kullandı.

ETKİLERDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Hava şartlarındaki değişimin cilt üzerindeki etkisi çeşitli uygulamalarla azaltılabilir ve hatta önlenebilir olduğunu dile getiren Dr. Danış, "Soğuk havalarda cildin kaybettiği nemi yerine koymak için düzenli olarak nemlendirici kullanılmalıdır. Soğuğa bağlı ciltte ciddi derecede çatlak, kızarıklık oluşursa bir doktora başvurulabilir ve ilaç içeren kremler kullanılarak daha hızlı iyileşme sağlanabilir. Sıcak havalarda ciltteki yağlanmayı azaltmak için cilt temizleyiciler kullanılabilir. Temizleyici kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta bu ürünlerin cildin güneş ışınlarına olan hassasiyetini artırabileceğidir. Bu nedenle temizleyiciler gece kullanılmalı veya gündüz cilde temizleyici kullandıktan sonra güneş koruyucu krem de uygulanmalıdır" dedi.

Dr. Behram Danış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzünde daha önce cilt kanseri yaşayanlar, leke veya benleri olanlar ayrıca tatil dönemini geçirmek isteyenler zararlı güneş ışınlarından korunmak için dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanılması gerekir. Kremin hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyucu olmasında dikkat edilmelidir. Güneş kremi uygulaması, güneşte kalınan her iki saatte bir yenilenmeli ve kreme ek olarak gözlük, özellikle şapka gibi koruyucu giysiler de giyilmelidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı