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Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hataylı balıkçılar

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, "?????Bu yıl 1,3 milyar doların üzerinde ihracat ve 1 milyar dolar dış ticaret fazlası bekliyoruz.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, "?????Bu yıl 1,3 milyar doların üzerinde ihracat ve 1 milyar dolar dış ticaret fazlası bekliyoruz." dedi.

Türkyılmaz, Samandağ Balıkçılar Barınağında yeni av dönemiyle ilgili düzenlenen törende, Akdeniz'deki hava sıcaklığı nedeniyle bölgede av sezonunun 15 Eylül'de açıldığını söyledi.

Bu mutlu günde balıkçılarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Türkyılmaz, kanundan aldıkları yetkiyi sahada etkin bir şekilde uygulama gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Denizleri korumak adına birçok olumlu faaliyet gerçekleştirdiklerinin altını çizen Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Balıkçıların 'şebeke' diye tabir ettiği ruhsatsız olarak kaçak avcılık yapan 302 gemiye el koyarak haksız yere acımadan balıkçıların ekmeğine ortak olmalarını engelledik. 2020 yılında ülkemizde yaklaşık 786 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirdik. 2023 yılında toplam üretimimizin 1 milyon ton civarında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Su ürünleri üretiminin yanında ihracatımızı da 19 yılda yaklaşık 11 kat artışla geçen yıl 1 milyar doları geçti. Bu yıl 1,3 milyar doların üzerinde ihracat ve 1 milyar dolar dış ticaret fazlası bekliyoruz. Balıklarımızı da 3'te 2'si Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya gibi 100'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz."

Türkiye'nin güçlü balıkçılık filosunun olduğunu aktaran Türkyılmaz, ruhsat sahibi balıkçıların haklarını korumak için uzun yıllardır yeni gemi girişine izin vermediklerini dile getirdi.

Geçen yıl aldıkları kararla balıkçıların Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında 12 ay avcılık yapabildiğini hatırlatan Türkyılmaz, "Su ürünleri avcılarına ve yetiştiricilerine 2003 yılından bu güne kadar yaklaşık olarak 10 milyar liranın üzerinde bir destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Ekosisteme zarar veren yabancı ve istilacı balon balıklarıyla mücadele için bu balıkları avlayan balıkçılarımıza destekleme ödemesi başlattık. 2021 yılında avlanılacak 5 milyon 500 bin adet balon balığı için 5 milyon lira destekleme ödemesi yapmayı öngörmekteyiz. Ayrıca bu balıkların ekonomiye kazandırılması için gereken kolaylığı da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, balıkçılara kazasız, bereketli ve hayırlı sezon dileğinde bulundu.

Kesilen kurdelenin ardından balıkçılar "vira bismillah" diyerek Akdeniz'e açıldı. Balıkçılar, 00.00'dan sonra av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak.

Törene, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan katıldı.

Törende vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Hataylı balıkçılar vira bismillah dedi

Hataylı balıkçılar vira bismillah dedi

Hataylı balıkçılar vira bismillah dedi

Hataylı balıkçılar vira bismillah dedi

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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