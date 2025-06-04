Hasan Akgün kimdir, hangi partiden? Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e yönelik yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyunda "Hasan Akgün kaç yaşında, nereli ve siyasi geçmişi nedir?" soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle tutuklama iddialarının ardından Akgün'ün biyografisi merak konusu oldu. Peki, Hasan Akgün hangi siyasi partiden, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Hasan Akgün'ün yaşamı ve siyasi kariyeriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler…

HASAN AKGÜN KİMDİR?

1955 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Hasan Akgün, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Üniversiteye başladığı 1974 yılında aynı zamanda belediyecilik serüvenine adım attı ve Sefaköy Belediyesi'nde görev almaya başladı.

1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Ardından, 1981 yılında İstanbul Belediyesi'ne bağlı Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nün kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1984 yılında aynı görevini sürdürürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluş sürecine katkı sağladı ve belediye teşkilatlanmasında aktif rol üstlendi.

Hasan Akgün kimdir, hangi partiden

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi'ne Başkan Yardımcısı olarak atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" programına katılarak yerel yönetimler üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" adlı yüksek lisans tezini tamamladı.

1989-1993 döneminde Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yerel yönetim sistemlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu süreçte, Büyükçekmece'de 40 yıldır çözülemeyen altyapı sorununu 20 ayda çözerek bir başarıya imza attı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" üzerine yazdığı doktora tezi ile "Doktor" unvanını kazandı. Büyükçekmece'ye Türkiye'nin ilk televizyon kulesini ve ülkenin en büyük kapalı fuar alanlarından biri olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ni kazandırdı.

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli

1999 yılında ikinci kez Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Eğitim ve altyapı alanında önemli projeler hayata geçirdi. 2004'te üçüncü kez başkan seçilerek ilçeyi modern bir kent vizyonuyla dönüştürdü.

2009 yılında, 5747 sayılı yasa ile birçok beldenin birleşmesi sonucu oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine dördüncü kez belediye başkanı seçildi. Ayrıca, 14 Aralık 2002 - 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

Hâlen:

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyesi,

Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,

Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hasan Akgün'ün kaleme aldığı ve yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır:

"Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi"

"Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece"

"Atatürk ve Cumhuriyet"

Evli ve dört çocuk babası olan Akgün, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak seçime katılmış ve göreve yeniden getirilmiştir.