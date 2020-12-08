Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?

İlaç şirketleri Koronavirüs aşısı için yarış halinde. Birçok firma en yüksek başarı oranı sağlayan Covid-19 aşısını üretmek için çalışıyor. Peki bu çalışmalar esnasında hangi ülke kaç doz aşı sipariş etti ve hangi ülke hangi ilaç firması ile anlaştı? Tüm detaylar haberimizde.

İlk olarak 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, sonrası tüm ülkeler aşı çalışmalarına başladılar. Bazı ülkeler pek çok başarlı sonuçlarını dünya ile paylaştı ve detaylarını açıkladılar. Peki, toplam kaçadet aşı var? Hangi ülke kaç aşı siparişi verecek? Türkiye kaç doz aşı alacak? Türkiye hangi ilaç firması ile aşı konusunda anlaştı?

KAÇ ADET AŞI VAR?

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı belirtilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ardından Moderna'nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği'nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

4 adet aşı var:

- BionTech - Pfizer

- Tha Gamaleya National Center - Sputnik V

- Moderna

- Oxford Üniversitesi - AstraZeneca

TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISI SİPARİŞ ETTİ Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü de geliri az olan ülkelerin de aşılara ulaşabilmesi için çeşitli programlar başlattı. Türkiye bu programa katılan 172 ülke arasında henüz yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeili Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş edileceğini duyurdu ancak 2 doz yapılan bu aşının başarılı olup olmayacağı henüz belli değil.

BioNtech aşısı için ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek. Bu miktarın Türkiye nüfusu için yetersiz olduğu düşünülüyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR KORONAVİRÜS AŞISI SİPARİŞ ETTİ?

Hindistan : 500.000.000(Oxford) - 1.000.000.000(Novavax) - 100.000.000(Gamelaya)

Avrupa Birliği : 400.000.000(Oxford) - 300.000.000(Pfizer) - 300.000.000(Sanofi) - 200.000.000(Janssen) - 225.000.000(Curevac)

ABD : 500.000.000(Oxford) - 100.000.000(Pfizer) - 110.000.000(Novavax) - 100.000.000(Sanofi) - 100.000.000(Janssen) - 200.000.000(COVAX)

Japonya : 120.000.000(Oxford) - 120.000.000(Pfizer) - 60.000.000(Diğer)

Endonezya : 100.000.000(Oxford) - 50.000.000(Sinovac)

Brezilya : 100.000.000(Oxford) - 46.000.000(Sinovac) - 50.000.000(Gamelaya)

Avustralya : 33.800.000(Oxford) - 10.000.000(Pfizer) - 40.000.000(Novavax) - 51.000.000(Diğer)

Mısır :30.000.000(Osford) - 25.000.000(Gamelaya)

Türkiye : 50.000.000(Sinovac)

HANGİ ÜLKE KAÇ MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞİ VERDİ?

Hindistan : 1.600.000.000

Avrupa Birliği : 1.425.000.000

Amerika Birleşik D. : 1.010.000.000

COVAX (Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu bir program) : 700.000.000

Kanada : 358.000.000

Birleşik Krallık : 355.000.000

Japonya : 290.000.000

Endonezya : 210.000.000

Brezilya : 196.000.000

Latin Amerika 150.000.000

Avustralya : 134.800.000

Şili : 84.400.000

Meksika : 67.000.000

Mısır : 55.000.000

Türkiye : 50.000.000

Arjantin : 47.000.000

Özbekistan : 35.000.000

Bangladeş : 30.100.000

Nepal : 25.000.000

İsrail : 10.000.000

Hong Kong : 10.000.000

Venezuela : 10.000.000