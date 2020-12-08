Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?

08.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:58
Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?

İlaç şirketleri Koronavirüs aşısı için yarış halinde. Birçok firma en yüksek başarı oranı sağlayan Covid-19 aşısını üretmek için çalışıyor. Peki bu çalışmalar esnasında hangi ülke kaç doz aşı sipariş etti ve hangi ülke hangi ilaç firması ile anlaştı? Tüm detaylar haberimizde.

İlk olarak 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, sonrası tüm ülkeler aşı çalışmalarına başladılar. Bazı ülkeler pek çok başarlı sonuçlarını dünya ile paylaştı ve detaylarını açıkladılar. Peki, toplam kaçadet aşı var? Hangi ülke kaç aşı siparişi verecek? Türkiye kaç doz aşı alacak? Türkiye hangi ilaç firması ile aşı konusunda anlaştı?

KAÇ ADET AŞI VAR?

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı belirtilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ardından Moderna'nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği'nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

4 adet aşı var:

- BionTech - Pfizer

- Tha Gamaleya National Center - Sputnik V

- Moderna

- Oxford Üniversitesi - AstraZeneca

Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISI SİPARİŞ ETTİ Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü de geliri az olan ülkelerin de aşılara ulaşabilmesi için çeşitli programlar başlattı. Türkiye bu programa katılan 172 ülke arasında henüz yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeili Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş edileceğini duyurdu ancak 2 doz yapılan bu aşının başarılı olup olmayacağı henüz belli değil.

BioNtech aşısı için ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek. Bu miktarın Türkiye nüfusu için yetersiz olduğu düşünülüyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR KORONAVİRÜS AŞISI SİPARİŞ ETTİ?

Hindistan : 500.000.000(Oxford) - 1.000.000.000(Novavax) - 100.000.000(Gamelaya)

Avrupa Birliği : 400.000.000(Oxford) - 300.000.000(Pfizer) - 300.000.000(Sanofi) - 200.000.000(Janssen) - 225.000.000(Curevac)

ABD : 500.000.000(Oxford) - 100.000.000(Pfizer) - 110.000.000(Novavax) - 100.000.000(Sanofi) - 100.000.000(Janssen) - 200.000.000(COVAX)

Japonya : 120.000.000(Oxford) - 120.000.000(Pfizer) - 60.000.000(Diğer)

Endonezya : 100.000.000(Oxford) - 50.000.000(Sinovac)

Brezilya : 100.000.000(Oxford) - 46.000.000(Sinovac) - 50.000.000(Gamelaya)

Avustralya : 33.800.000(Oxford) - 10.000.000(Pfizer) - 40.000.000(Novavax) - 51.000.000(Diğer)

Mısır :30.000.000(Osford) - 25.000.000(Gamelaya)

Türkiye : 50.000.000(Sinovac)

Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak?

HANGİ ÜLKE KAÇ MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞİ VERDİ?

Hindistan : 1.600.000.000

Avrupa Birliği : 1.425.000.000

Amerika Birleşik D. : 1.010.000.000

COVAX (Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu bir program) : 700.000.000

Kanada : 358.000.000

Birleşik Krallık : 355.000.000

Japonya : 290.000.000

Endonezya : 210.000.000

Brezilya : 196.000.000

Latin Amerika 150.000.000

Avustralya : 134.800.000

Şili : 84.400.000

Meksika : 67.000.000

Mısır : 55.000.000

Türkiye : 50.000.000

Arjantin : 47.000.000

Özbekistan : 35.000.000

Bangladeş : 30.100.000

Nepal : 25.000.000

İsrail : 10.000.000

Hong Kong : 10.000.000

Venezuela : 10.000.000

İlgili Haberler

koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?
koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?
Salesforce nedir, ne firması? Salesforce hangi ülkenin şirketidir?
Salesforce nedir, ne firması? Salesforce hangi ülkenin şirketidir?
Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?
Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Samatta Ozan Tufan Burak Yılmaz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye hangi aşıdan kaç doz alacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:58:31. #1.14#
title