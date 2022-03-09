Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

Hangi şehirlerde kar tatili var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vali Ali Yerlikaya, kent genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

HANGİ ŞEHİRLERDE KAR TATİLİ VAR?

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışın başlamasıyla birlikte İstanbul Valiliği de son dakika kararıyla tedbirlerini tek tek açıkladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

Şu an sadece İstanbul için alınmış idari izin kararı bulunmaktadır.

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