Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı

Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde yer alan ve Yağız Can Konyalı'yla başrolünü paylaştığı 'Daha İyi Bir Yarın' çekimlerine devam eden Hande Doğandemir'den eğlenceli pozlar. İşte detaylar...