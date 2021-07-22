Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
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Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde yer alan ve Yağız Can Konyalı'yla başrolünü paylaştığı 'Daha İyi Bir Yarın' çekimlerine devam eden Hande Doğandemir'den eğlenceli pozlar. İşte detaylar...

Adı son zamanlarda Tolga Güleç'le anılan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayınladı. Denizde birbirinden farklı pozlar veren oyuncu, paylaşımının altına "Oh no" notunu düştü.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Doğandemir'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Oyuncuya sevenleri, "Çok güzelsin" ve "Bebek" gibi mesajlar gönderdi. Doğandemir, bir gün öncede bikinili karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlamıştı.

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı

Kaynak: Snob Magazin

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