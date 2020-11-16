Hamilelik belirtileri nelerdir? Yüzde yüz hamilelik belirtileri, erken hamilelik, ilk ay ve ilk hafta hamilelik belirtileri nelerdir? İlk belirtiler

Kadınlar tarafından merak edilen en önemli bilgilerden birisi hamilelik belirtileridir. Özellikle yüzde yüz hamilelik belirtileri, ilk ay ve ilk hafta hamilelik belirtileri, hamileliğin ilk belirtileri, erken hamilelik belirtileri çok merak edilmektedir. Peki hamilelik belirtileri nelerdir? Erken hamilelik belirtileri nedir? İlk ay ve ilk hafta bel

Hamilelik belirtilerini öğrenmek için doktorunuza başvurabileceğiniz gibi internetten araştırma da yapabilirsiniz. Sizler için yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir, erken hamilelik belirtisi nedir, ilk hafta ve ilk ay hamilelik belirtileri nelerdir onları paylaşacağız. Hamilelik ve gebelik hakkındaki en doğru bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

HAMİLELİK NEDİR?

Hamilelik veya gebelik; erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesi ile meydana gelen fetusun kadın organ ve dokularında değişiklikler meydana getirdiği, doğuma kadar geçen yaklaşık 9 aylık (266-270 günlük) dönem.

Döllenmenin oluştuğu andan 8. haftanın sonuna kadar geçen döneme embriyotik dönem denirken bundan sonrasına ve doğuma kadar olan döneme de fetal dönem denmektedir. Gebelik genç yaştaki bayanlarda döllenme sonrası ilk gün içinde belirlenebilir. Çünkü adet düzensizliği tamamlana kadar vücudun ürettiği her yumurta döllenmeye daha uygundur. Yaş ilerledikçe doğurganlığın azalması bununla ilgili bir durumdur. Döllenme sonrası 8-10 saat içerisinde ilk kusma gerçekleşir. Yaşı ilerlemiş bayanlarda ise belirtiler 1 hafta ile 2 ay arasında gözlemlenir. Ergenlik döneminde hamilelik ise ilk 12 saat içinde belirlenebilir. Ergenlik döneminde yumurtalar henüz olgunlaşmamıştır ve bu yüzden spermin yumurtayı döllemesi 5 ile 20 dakika arasındadır. 16 yaşını doldurmamış bir bireyin döllenme gerçekleştikten 10 gün sonrasında embiriyonun vücuttan alınmamısı durumunda bireyde ciddi şekilde fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Çünkü 16 yaş altı ergenlerde duygu dünyasının yapım aşamasıdır. Lakin kişi yaşıtlarından bu denli farklı bir olayla karşılaştığı için ileriki dönemlerde kendine güvensizlik gibi psikolojik eksiklikler yaşayabilir. Halk arasında yanlış bilinen bazı inanışlar -adet döneminde gebe kalınmaz gibi- kişide ciddi ruhsal sorunlara yol açabilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR? (KISACA BİLGİ)

Hamilelik belirtilerinde en önemli bulgu kadındaki adet gecikmesidir. Fakat her adet gecikmesi, kadının gebe olduğu manasına gelmemektedir. Kadının hayatındaki değişiklikler, psikolojik durumları, bazı rahatsızlıklar, stres vb. gibi birçok etken kadının adet düzeninin bozulmasına ve gecikmelerine sebep olabilmektedir. Şimdi sizlere kısaca maddeler halinde hamilelik yani gebelik belirtileri nelerdir onları yazalım. Ardından uzun açıklamalarını ekleyeceğiz.

- Adet kanamasının gelmemesi (amenore)

- Mide bulantısı ve kusma

- Göğüslerde beliren değişiklikler

- İştah artması ve bazı gıdalardan tiksinme

- Duygusal anlamda değişimler

- Yorgunluk ve bitkinlik hali

- Vajinal mukoza renk değişikliği

- İdrar ile ilgili şikayetleri

- Artmış deri pigmentasyonu ve abdominal striaların görülmesi.

- Vücut ısısının artması

- Kokulara karşı aşırı hassasiyet

- Fetal hareketlerin hissedilmesi

AÇIKLAMALARIYLA BİRLİKTE HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzun açıklamalı bilgilerle birlikte hamilelik belirtileri aşağıdaki gibidir:

Mide Bulantısı: Çoğunlukla sabah gerçekleşen bulantılar, bebeğin saçlarının uzaması ile daha da şiddetlenir.

Mide Ekşimesi: Hamilelik ilerledikçe rahim büyür ve organlar sıkışmaya başlar. Mide ekşimesi sebebi bundan dolayıdır.

Baş Ağrısı: Hormonal değişikliğinden dolayı baş ağrısı görülebilir.

Adet Gecikmesi: İlk şüphelendiğiniz nokta adet gecikmesidir. Eğer regliniz düzenli periyotta gidiyorsa, geciktiğinde hamilelikten şüphelenebilisiniz.

Sık İdrara Çıkma: Hamileliğin 2. ve 3. haftasında sık tuvalet ihtiyacı görülür. İlerleyen haftalarda ise rahmin mesaneyi sıkıştırmasıyla bu sıklık artar.

Koku Hassasiyeti: Tiksinme huyu hamilelikte oluşmaya başlar. En sevilen yemek kokuları, parfümlerden bile tiksinme olabilir.

Vücut Sıcaklığında Değişim: Hormonlara bağlı olarak 1°C ve 2 °C artış gözükebilir.

Akıntı: Hamilelikte fazla akıntı olması hamilelik belirtisidir. Bunun nedeni vücudun fazla östrojen salgılamasıdır. Akıntının rengi ve miktarı önemlidir. Beyaz akıntı hamilelik belirtisi değildir. Yoğun miktarda kahverengi akıntı olursa hamilelikten şüphelenebilirsiniz.

Yorgun Hissetme: Artan progesteron hormonu sebebiyle yorgun hissetmenize sebep olur. Hamileliğin ilk 3 ayında bu belirtiler gözükür.

Memelerde Hassasiyet: Hamilelikle beraber göğüsler süt toplamaya başlar. Bu yüzden şişer ve hassaslaşır.

HAMİLELİK DÖNEMLERİ NELERDİR?

Başlangıç:

Hamilelik dişi gamet olan oositin erkek gamet spermatozoon ile birleşmesi yani döllenme sonucu oluşur. Döllenme ile birlikte yumurta meydana gelir. Bu pratikte en çok cinsel birleşme yolu ile olur. Ancak günümüzde yapay inseminasyon ve in vitro fertilizasyonla da gebelik oluşturulmaktadır.

Perinatal Dönem:

Perinatal kelimesi gebeliğin 22. haftasıyla (bu dönemde doğum ağırlığı 500 gramdır) doğumdan sonraki 7. gün arasında kalan zamanı tanımlar.

Postnatal Dönem:

Bu dönem doğumla başlar ve yaklaşık 6 hafta sürer.

Süreç:

Beklenen doğum tarihi son adet kanamasının ilk gününden 40 hafta sonradır ve doğum genellikle 37 ve 42. haftalar arasında olur. Gerçek gebelik süresi döllenmeden sonra 38 haftadır. 40 hafta, 9 ay 6 gün demektir; bu da doğum gününün tahmininde kullanılan Naegele kuralının temelini oluşturur. Gebelik 37 ile 42. haftalar arasında (252 ile 294. günler) ise miadında olarak tanımlanır. 37 haftanın tamamlanmasından önceki eylemler preterm, 42 haftadan sonrakiler ise postterm adını alır. Gebelik 42 haftayı aşarsa anne ve bebekte komplikasyon gelişme riski belirgin şekilde artar. Bu nedenle genellikle uzmanlar bu döneme ulaşmış ama başlamamış doğum eylemini tıbbi yöntemlerle uyarırlar.

Doğumların %5'ten azı, tam gününde gerçekleşir. %50'si, tahmini güne göre 1 hafta farkla; %90'ı ise 2 hafta farkla olur.

Doğum:

Düzenli uterus kasılmalarıyla birlikte serviksinde silinme ve dilatasyon olan bir kadın doğum eylemine girmiş kabul edilir. Doğumların çoğu başarılı vajinal doğumlardır, ama bazen komplikasyonlar gelişir ve sezaryen yapılması gerekebilir.

HAMİLELİKTE İLK BELİRTİLER NELERDİR?

Hamilelikte en çok merak edilen konulardan birisi de hamileliğin ilk belirtileridir. Hamilelikte ilk belirtiler aşağıdaki gibidir.

- Uyku

- Göğüs hassasiyeti

- Regl gecikmesi

- Sürekli uyku

HAMİLELİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hamilelik hesaplama bir çok web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

HAFTA HAFTA HAMİLELİKLE İLGİLİ BİLGİLER

Kadınlardan tarafından merak edilen konulardan birisi de hamilelikte hafta hafta bebeğin gelişim durumudur. Sizler için 1. haftadan 38. haftaya kadar tüm haftalarda bebek gelişimi nasıl olmaktadır onu derledik. Aşağıdan okuyabilirsiniz.

1. Hafta: Doktorlara göre hamilelik daha başlamamış oluyor. İlk 2 hafta hamileliğin oluşumu olarak görülüyor.

3. Hafta: Rahime tam bağlanmadığı için daha periyod devam etmekte bu yüzden hamilesayılmıyorsunuz.

4. Hafta: Bebek hücre biçimindedir. Embriyo ikiye bölünür. Biri insana dönüşmek için büyümeye başlar, diğeri ise bebeğe oksijen ve besin sağlamasına yarayan plasentadır.

5. Hafta: Hamilelik belirtilerini hissettiğiniz haftadır. Bebeğin kalbi atmaya başlar ve vücudunuzda gebelik hormonu yayılmaya başlar.

6. Hafta: Bebeğiniz bezelye büyüklüğündedir. Yüzü şekillenmeye başlar.

7. Hafta: Beyni gelişi, kol ve bacakları büyümeye başlar.

8. Hafta: Artık uzuvlarını hareket ettirmeye başlar, beyin gelişimi devam eder.

9. Hafta: Dış üreme organları oluşmaya başlar.

11.-13. Hafta: Limon büyüklüğündedir ve iskeleti oluşmaya başlar.

14.-16. Hafta: Bebek mimiklerini yapmaya başlamıştır. Omurgası bu haftalar düzleşmeye başlar.

18. Hafta: Sesinizi duymaya başlar. Bu haftadan itibaren bebeğinizle konuşabilirsiniz.

20.-22. Hafta: En merak edilen konulara geldik. Bebeğinizin cinsiyetini bu hafta arasında öğrenebilirsiniz.

28. Hafta: Bebek patlıcan büyüğüne gelmeye başlamıştır.

37. Hafta: Hastane için gerekli çantanızı hazırlayın. Doğum için hazırlıklı olun.

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Dış gebelik veya ektopik gebelik, gebelik ürünü olan döllenmiş yumurtanın (fertilize ovum) rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle oluşan bir gebelik komplikasyonudur. Çok nadir istisnalar haricinde embriyo canlılığını sürdüremez. Bununla birlikte anne için de ciddi bir risk oluşturur. Annede iç kanamalar gelişebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Gebeliğin ilk 3 ayındaki (ilk trimester) anne ölümlerinin en sık sebebidir.

Ektopik gebelik en sık olarak Fallop tüplerinde (tuba uterina) görülür ve tubal gebelik adını alır. Bununla birlikte yumurtalıkta, servikste, abdomende de görülebilir. Hatta rahimi alınmış kadınlarda bile gösterilmiştir.

HAMİLELİKLE İLGİLİ ÇOK İLGİNÇ BİLGİLER

- Sağlıklı annenin günlük 300 kalori alması gerekmektedir.

- Hamileliğin 20 haftası itibari ile kan miktarında iki kat artış olur.

- Bebek 13.ve 15. haftada lezzetleri birbirinden ayırt edebilir.

- Kayıtlara geçmiş en uzun hamilelik, 12,5 aydır.

- Annenin koku alma duyusu hassaslaşır.

- Hamilelikte rahim normal boyutundan 500 kat daha fazla genişleyebilir.

- Hamilelik sırasında annenin kan dolaşımı hızlanır bu diş eti kanamalarına sebep olur.

- Kahkaha atarak salgılanan mutluluk hormonunu bebekler hisseder.

- Bebeğin parmak izi 3 aylıktan belirlenir.