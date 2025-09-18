Urfa'nın büyüleyici dokusunda geçen "Halef: Köklerin Çağrısı", Serhat'ın geçmişiyle yüzleşmesini, iki kadın arasında yaşadığı duygu karmaşasını ve peş peşe gelişen olayları konu alıyor. Sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Tanıtım, hem karakterlere hem de dizinin genel atmosferine dair merak uyandırıcı detaylar sunarak beklentileri yükseltti. Halef, Serhat kim? Halef dizisi ilhan Şen hangi rolü oynuyor?

HALEF DİZİSİNİN KONUSU

"Halef: Köklerin Çağrısı", İstanbul'da mesleğinde yükselmiş başarılı bir cerrah olan Serhat'ın hayatına odaklanıyor. Serhat, uzun yıllar sonra doğduğu şehir olan Urfa'ya geri dönmek zorunda kalınca hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin köklü gelenekleriyle yüzleşmek durumunda kalıyor.

Urfa'ya adım attığında kendini aile sırlarının, kan davasının, kadim geleneklerin ve karmaşık aşk ilişkilerinin ortasında bulan Serhat; bir yanda İstanbul'daki eşi Melek, diğer yanda Urfa'da dini nikâhla evlendiği Yıldız arasında kalıyor. Modern yaşamla geleneksel değerler arasında sıkışan Serhat, ailesinin yüklediği sorumluluklarla vicdanı arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor. Urfa'nın tarihi dokusu, geleneksel yaşam biçimi ve etkileyici doğal güzellikleri, dizinin atmosferine güçlü bir arka plan sağlıyor. Yayınlanan tanıtımlarda da görülen bu sahneler, izleyicide büyük bir merak uyandırıyor ve hikâyeye ayrı bir derinlik katıyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Onlara; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ



BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen)

İstanbul'da başarılı bir cerrahtır. Uzun yıllar sonra memleketi Urfa'ya döner ve hem ailesiyle hem geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

• Melek (Aybüke Pusat)

Serhat'ın İstanbul'daki eşi olan Melek, Urfa'ya gelişiyle hikâyenin dengelerini sarsar ve olayların seyrini değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz)

Serhat'ın Urfa'daki kan davası nedeniyle dini nikâhla evlendiği genç kadındır. Geçmişi ve sakladığı sırlar hikâyeye yön verir.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever) – Ailenin otoriter lideridir ve Serhat'ın dönüşüyle dengeleri korumaya çalışır.

• Onur Bilge – Urfa'daki aile çatışmalarında kilit bir rol üstlenir.

• Sezin Bozacı – Aile bağları ve geleneksel değerleri temsil eden bir karakterdir.

• Mazlum Çimen – Urfa'nın köklü ailelerinden biriyle bağlantılı, güçlü bir figürdür.

• Benian Dönmez – Kuşak çatışmasını temsil eden yaşlı bir aile büyüğüdür.

• Hakan Salınmış – Köyde kanaat önderi niteliğinde, etkili bir kişiliktir.

• Birgül Ulusoy – Geleneksel rollerle modern hayat arasında sıkışmış, entrikaların merkezindeki bir kadındır.

• Eren Demircan – Genç yaşına rağmen aile içi çatışmalarda kritik bir konumdadır.

Diğer oyuncular arasında Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de yer alıyor.

İLHAN ŞEN: "SERHAT'IN HİKAYESİ KÖKLERİNE DOĞRU BİR YOLCULUK"

"Aşk, Mantık, İntikam" dizisinin ardından yeniden ekrana dönen İlhan Şen, bu kez "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde Serhat karakterine hayat veriyor. İlk bölümde izleyicilerin İstanbul'daki düzenli yaşamından Urfa'daki karmaşık dünyaya uzanan Serhat'ın yolculuğuna tanık olacağını belirten Şen, ilerleyen bölümlerde hikâyenin derinleşeceğini ve seyircinin merak duygusunun giderek artacağını söylüyor.

Serhat karakterinin, ailesinin geçmişinden kaçmaya çalışırken "köklerin çağrısı" ile tekrar memleketine çekildiğini vurgulayan Şen, karakterin hem aşk hem de güç dengeleri arasında seçimler yapmak zorunda kalacağını ifade ediyor. Aşkın hikâyede önemli bir yer tuttuğunu ancak dizinin sadece aşk odaklı olmadığını, aile hiyerarşisi, geleneksel yapı ve güç mücadelesinin de ön planda olduğunu belirtiyor.

URFA: DİZİNİN GİZLİ BAŞROLÜ

İlhan Şen, dizinin atmosferinde Urfa'nın eşsiz güzelliklerinin büyük payı olduğunu söylüyor. Halfeti, Takoran Vadisi, Balıklıgöl, Karahan ve Göbeklitepe gibi tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, Urfa halkının sıcak yaklaşımının da ekibe büyük destek verdiğini vurguluyor. "Biz Halef'i Urfa'da çekmiyoruz, Urfa'da Halef'i yapıyoruz." diyerek bölgenin dizinin ruhuna kattığı önemi anlatıyor.

Evinden uzak olmanın zorluklarına rağmen Urfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Şen, çekim süresince İstanbul'a nadiren gittiğini, bölgenin havasını soluyarak karakterine daha iyi hazırlanmak istediğini de dile getiriyor.