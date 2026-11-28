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Bolu'da kayıp 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kırık bir bariyer tespit edildi. AFAD'ın saat 00.40 itibarıyla hazırladığı bilgi notunda, insansız hava araçlarıyla taranan 4 şüpheli noktadan birinde kırık bariyere rastlandığı bildirildi. Bariyerin bulunduğu noktanın, kayıp aracın son sinyal verdiği bölgeye yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İHA'LARLA TARANAN 4 NOKTADAN BİRİNDE KIRIK BARİYER BULUNDU

AFAD'ın bilgi notuna göre, aracın bağlantısının koptuğu nokta ile son telefon sinyalinin alındığı bölge havadan tarandı. İHA'larla incelenen 4 şüpheli noktadan birinde kırık bariyer tespit edildi. Ancak bariyerin kayıp araçla bağlantısı henüz doğrulanmadı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye 178 personel ve 48 araç sevk edildi. Toplam 3 insansız hava aracıyla bölgede tarama çalışmaları yürütülüyor.

ÖZEL HAREKÂT VE JANDARMA KOMANDO EKİPLERİ DE BÖLGEDE

Arama çalışmalarına Polis Özel Harekât, Jandarma Komando ve dağcı arama kurtarma ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin ormanlık ve engebeli arazideki çalışmaları sürerken, bölgede zamana karşı yarış devam ediyor.

BAKAN GÖKTAŞ ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kayıp çocuklar ve görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu'ya geldi. Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda yetkililerden bilgi alarak arama kurtarma operasyonunu izliyor.