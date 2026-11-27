Masterchef Türkiye'nin 26 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yarışmacı Tolğa ile yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etti. Sözünün kesildiğini söyleyen Tolğa'ya "Tolğacığım ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım saygısızlık yapma" diye karşılık veren Sivrioğlu, "Ne konuşursan konuş" diyerek setten ayrıldı.

Somer Şef'in ardından söz alan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ise Tolğa'ya, "Bunu genelleme yapamayız, erkekler için de yapamayız. Ama Somer Şef dediğinde haklı ve gerçekten seni korumaya çalışıyor" diyerek jüri arkadaşına destek verdi.

KRİZ BİR SALATA SOSUYLA BAŞLADI

Gerginliğin kaynağı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunundaki bir salata sosuydu. Takımların 7 çeşit Fransız yemeği hazırladığı oyunda mavi takımdan Ayşe, Nice Salatası'nın sosunu Tolğa'nın hazırladığını ancak sosu yoğun ve keskin bulduğu için zeytinyağıyla açtığını anlattı. Oyunu kırmızı takım kazandı; şefler mavi takımın sosunu fazla akışkan bulduklarını söyledi.

Bireysel dokunulmazlık öncesinde Ayşe, sonuç açıklanmadan Tolğa'nın kendisini kötülemeye başladığını öne sürdü. Buna sinirlenen Tolğa, "Seni kötüleyecek bir tane cümlemi söyleyin ben buradan diskalifiye olmak istiyorum" diye çıkıştı.

KADIN OLARAK DEME UYARISI

Tolğa'nın "Bence burada bir kadınla konuşmak tamamen saygısızlık" sözleri üzerine Somer Sivrioğlu araya girdi ve "Yine de genelleme yapmayalım. Kadın olarak deme" dedi. Tolğa'nın "Siz de önünü kesiyorsunuz" itirazı ise şefin sert tepkisine yol açtı. Sivrioğlu, "Ben burada seni korumaya çalışıyorum. Sana yardımcı olmak mı suç?" sözlerinin ardından stüdyodan çıktı. Tolğa ise şefin gidişinden sonra "Hiç de haklı değil. Ben hepsinden aynı tepkiyi görüyorum şefim" dedi.

ELEME ADAYI AYŞE OLDU

Avustralya'da restoranları bulunan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ile birlikte uzun süredir MasterChef Türkiye'nin jürisinde yer alıyor. NTV'nin aktardığına göre tartışmanın ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgaha geçti. Bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazandı, takım oylamasında ise Ayşe eleme adayı oldu. Somer Sivrioğlu'nun adı bölümün ertesi günü Google'da en çok aranan isimler arasına girdi.