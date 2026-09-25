Haberler

Hezarfen'den kalkan eğitim uçağının motoru arızalandı! Tekirdağ'da tarlaya zorunlu iniş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hezarfen'den kalkan eğitim uçağının motoru arızalandı! Tekirdağ'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan AYJET'e ait TC-AJI tescilli uçak, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşmadı; kontrol amaçlı hastaneye götürülen iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.
  • Uçakta hasar meydana gelmezken, pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes kontrol amaçlı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
  • DHMİ Genel Müdürlüğü, iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hava aracında kırım meydana gelmediğini açıkladı.

TEKİRDAĞ'da motor arızası yapan eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta herhangi bir hasar meydana gelmezken, pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes, kontrol amaçlı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

DHMİ: PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

DHMİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır. Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir. Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat

Bu nasıl korku! Başkente uzanan yolları metal dikenlerle çevirdiler
Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler kızının yargılanacağı 1 Ekim'de

Güllü'nün ölümünde hesap günü yaklaşıyor! Kızı hakim karşısına çıkacak
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek

Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum