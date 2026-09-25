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Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

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Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü
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Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesine yorum yapan VJ Bülent'e Arman, "Seni mi seçseydim?" yanıtını verdi. Çarıkçı haftalar sonra bu cevaba sert bir açıklamayla karşılık vererek "Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli" ifadelerini kullandı.

  • VJ Bülent olarak bilinen Bülent Çarıkçı, Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk ettiği bölümden paylaşılan kesite "Ayşe Arman'ın konuk seçimi..." yorumunu yaptı.
  • Ayşe Arman, Çarıkçı'nın yorumuna "Seni mi seçseydim?" yanıtını verdi.
  • Çarıkçı, haftalar sonra Arman'ın yanıtını yeniden paylaşarak "Bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı" ve "Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli" sözleriyle eleştirdi.

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk ettiği programdan paylaşılan bir kesite yorum yapan VJ Bülent, Arman'ın "Seni mi seçseydim?" yanıtıyla karşılaştı. Haftalar sonra bu cevabı yeniden paylaşan Bülent Çarıkçı, "Bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı" diyerek Arman'a sert sözlerle yüklendi. 

Röportajlarını YouTube'da yayınlanan "Sahici" adlı programla sürdüren Ayşe Arman ile 90'lı yılların tanınan ekran yüzlerinden VJ Bülent olarak bilinen Bülent Çarıkçı arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı.

MELİS İŞİTEN'İ KONUK ETMESİNE YORUM YAPTI

Ayşe Arman'ın programında oyuncu Melis İşiten'i ağırladığı bölümden bir kesit paylaşılmasının ardından VJ Bülent, gönderinin altına "Ayşe Arman'ın konuk seçimi..." yorumunu bıraktı.

Çarıkçı'nın imalı yorumuna Ayşe Arman'ın yanıtı ise kısa oldu. Arman, "Seni mi seçseydim?" sözleriyle karşılık verdi.

HAFTALAR SONRA SERT KARŞILIK

İkilinin kısa diyaloğu ilk etapta burada sona ererken VJ Bülent, haftalar sonra Arman'ın kendisine verdiği yanıtı yeniden paylaşarak uzun bir açıklama yaptı.

Ayşe Arman'ın cevabını eleştiren Çarıkçı, "Bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı" ifadelerini kullandı. Artık ünlü kalmak ya da programlara konuk olmak gibi bir isteğinin bulunmadığını belirten Çarıkçı, ekranlardan uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih ettiğini anlattı. 

"GÜLBEN ERGENCİLİK OYNAMAKTAN SIKILMAMIŞSIN"

VJ Bülent'in açıklamasında en çok dikkat çeken bölüm ise Ayşe Arman'a yönelik sözleri oldu. Çarıkçı, "Ey koca Haldun Dormen'in gelini... Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olduğunu da hatırlatan Çarıkçı, Ayşe Arman'ın programına konuk olma gibi bir beklentisinin bulunmadığını söyledi. Açıklamasının devamında Arman'ın YouTube'daki yeni dönemine ve geçmişte çalıştığı Hürriyet gazetesine ilişkin de göndermelerde bulundu. 

FATİH ALTAYLI GÖNDERMESİ DE YAPTI

Çarıkçı, uzun mesajının sonunda Fatih Altaylı'nın da adını geçirerek Ayşe Arman'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Böylece Melis İşiten'in konuk seçilmesine yönelik birkaç kelimelik yorumla başlayan diyalog, haftalar sonra sert bir polemiğe dönüştü.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bunlar hala yaşıyorlar mı

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