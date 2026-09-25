Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

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Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a yönelik taraftar ilgisi dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Bir bordo-mavili taraftar, Salah'ın daha önce çıktığı yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol katettiğini söyledi.

"BU TAŞI ANCAK ÖPERİM"

Salah'ın oturduğu belirtilen taşın yanına gelen taraftar, yıldız futbolcuya duyduğu hayranlığı, "Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim" ifadeleriyle dile getirdi. Ardından taşı öpen taraftar, "1200 kilometre yol geldim burayı görmek için" dedi.

Kaynak: Haberler.com