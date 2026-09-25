Haberler

Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü Haber Videosunu İzle
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir Trabzonspor taraftarı, Mohamed Salah'ın yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol geldi. Taşın yanına gelen taraftar, “Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim” diyerek taşı öptü.

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a yönelik taraftar ilgisi dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Bir bordo-mavili taraftar, Salah'ın daha önce çıktığı yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol katettiğini söyledi.

"BU TAŞI ANCAK ÖPERİM"

Salah'ın oturduğu belirtilen taşın yanına gelen taraftar, yıldız futbolcuya duyduğu hayranlığı, "Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim" ifadeleriyle dile getirdi. Ardından taşı öpen taraftar, "1200 kilometre yol geldim burayı görmek için" dedi.

Kaynak: Haberler.com
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Allah akıl fikir versin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim