Ankara'da sahte içki kabusunda can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

ÖSYM GİRİŞ YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?

ÖSYM GİRİŞ YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman sona ereceğini, başvuru ekranının açılıp açılmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS başvuruları 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuru ekranı açıldı mı? İşte, detaylar…

6 Şubat 2025 tarihinde başlayan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) başvurularının ne zaman sona ereceği, başvuru ekranının açılıp açılmadığı kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, adayların bilmesi gereken tüm detaylar…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, YKS 2025 başvurularını tamamlamak isteyen adayların, belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini yaparak sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Adayların sınava katılım sağlayabilmesi için her oturum için belirlenen sınav ücreti 450 TL olup, ödeme işlemlerinin en geç 4 Mart 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?YKS başvurusu nasıl yapılır

Geç başvuru sürecinden faydalanmak isteyen adaylar için ise 12-13 Mart 2025 tarihlerinde ek başvuru imkânı sunulacaktır. Ancak, geç başvuru yapan adayların belirlenen ücreti gecikmeli ödeme farkı ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.

2025 YKS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden: ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak başvuru yapılabilir.
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: ÖSYM'nin resmi mobil uygulamasını indirerek başvurular tamamlanabilir.
  • ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla: Başvuru merkezlerine giderek işlemler gerçekleştirilebilir.

YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?YKS başvurusu nereden yapılır

2025 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • ÖSYM'nin resmi sistemine giriş yaparak kimlik bilgileri ve sınav tercihleri eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Başvuru formunun onaylanması ve tüm bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Belirlenen başvuru ücreti yatırılarak başvuru tamamlanmalıdır.

ÖSYM, başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması ve teknik aksaklıkların önüne geçilmesi için adayların başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Sınav süreciyle ilgili detaylı bilgilere ve ödeme işlemlerine ilişkin güncel açıklamalara ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?YKS başvuru ekranı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Hamas sahneye tabutları getirdi, verdiği 2 mesaj törenin önüne geçti
img

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var
img

Para gönderiminde yeni zorunluluk geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.