ÖSYM GİRİŞ YKS BAŞVURU EKRANI | YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı?

6 Şubat 2025 tarihinde başlayan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) başvurularının ne zaman sona ereceği, başvuru ekranının açılıp açılmadığı kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır 2025? YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, adayların bilmesi gereken tüm detaylar…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, YKS 2025 başvurularını tamamlamak isteyen adayların, belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini yaparak sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Adayların sınava katılım sağlayabilmesi için her oturum için belirlenen sınav ücreti 450 TL olup, ödeme işlemlerinin en geç 4 Mart 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

YKS başvurusu nasıl yapılır

Geç başvuru sürecinden faydalanmak isteyen adaylar için ise 12-13 Mart 2025 tarihlerinde ek başvuru imkânı sunulacaktır. Ancak, geç başvuru yapan adayların belirlenen ücreti gecikmeli ödeme farkı ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.

2025 YKS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden: ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak başvuru yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: ÖSYM'nin resmi mobil uygulamasını indirerek başvurular tamamlanabilir.

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla: Başvuru merkezlerine giderek işlemler gerçekleştirilebilir.

YKS başvurusu nereden yapılır

2025 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi sistemine giriş yaparak kimlik bilgileri ve sınav tercihleri eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuru formunun onaylanması ve tüm bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Belirlenen başvuru ücreti yatırılarak başvuru tamamlanmalıdır.

ÖSYM, başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması ve teknik aksaklıkların önüne geçilmesi için adayların başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Sınav süreciyle ilgili detaylı bilgilere ve ödeme işlemlerine ilişkin güncel açıklamalara ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

YKS başvuru ekranı