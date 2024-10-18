Yenidoğan çetesi hastaneleri kapatıldı mı? İstanbul'da 112 Acil Servisi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi" ile ilgili gelişmeler sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çete ile bağlantılı olduğu tespit edilen 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olayla ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Peki, hangi hastaneler kapatıldı? Detaylar!

HANGİ HASTANELER KAPATILDI?



Yenidoğan çetesinin suç işlediği 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri askıya alındı. Bu hastanelerden ilki, İstanbul Bağcılar'da bulunan Özel Şafak Hastanesi. Söz konusu hastanenin, eylül ayından bu yana kapalı olduğu ve camında el yazısıyla yazılmış "Hastane kapalıdır" notunun bulunduğu bildirildi. Hastanenin girişinin iki dubayla kapatıldığı ve güvenlik kulübesinde kimsenin görev yapmadığı gözlendi.

Kapatılan bir diğer hastane ise Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi. Bu hastanenin mayıs ayından itibaren faaliyet göstermediği öğrenildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) ekibi tarafından görüntülenen bu iki hastanenin dışında, yenidoğan çetesiyle bağlantılı olan diğer hastanelerle ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANELERİ KAPATILDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yenidoğan çetesiyle ilişkili olduğu belirlenen 19 özel hastane inceleme altına alındı. Şu ana kadar Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Diğer hastaneler ise inceleme sürecinde bulunuyor ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık, olayın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bir operasyonla tespit edildiğini, sorumlular hakkında cezai işlemlerin başlatıldığını ve hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen bu suç örgütüyle bağlantılı hastanelerin kapatılıp kapatılmadığı sorusu, iki hastanenin faaliyetlerinin askıya alınmasıyla kısmen yanıtlanmış oldu. Ancak inceleme altındaki diğer hastanelerle ilgili kararlar ilerleyen günlerde netleşecek.

Bakanlık ayrıca, suç örgütüyle bağlantısı olmayan sağlık çalışanlarının bu olaydan etkilenmemesi gerektiğini ve süreç boyunca mesleklerine özveriyle devam eden çalışanların haksız yere suçlanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.