Kahramanmaraş merkezli depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkıma neden olmuştu. Bu kentlerde binlerce insanımız hayatını kaybederken pek çok yapı da kullanılamaz hale geldi. Peki, Yeni afet bölgesi illeri hangileri? Hangi iller deprem bölgesine dahil edildi?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Bu illerin yanı sıra alınan son karara göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Peki, Yeni afet bölgesi illeri hangileri? Hangi iller deprem bölgesine dahil edildi?

HANGİ İLLER DEPREM BÖLGESİNE DAHİL EDİLDİ?

AFAD, 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'ın da afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

"BU İLLERDE DE HASAR GÖREN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."