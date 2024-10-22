Türkiye'yi derinden sarsan 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı olarak tanınan ve halkın teveccühünü kazanan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin 'in hayatı merak edildi. Peki, Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli? İşte kahraman savcımız hakkında merak edilenler...

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

MESLEK HAYATI

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Yavuz Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

TEHDİTLERE BOYUNEĞMEDİ!

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürerken,2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu. Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli birisi de tehditlerde bulundu.

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

1 Ekim'de, Avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.

Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.

Savcı Engin'in tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

YENİDOĞAN ÇETESİ'Nİ ÇÖKERTTİ

Savcı Yavuz Engin'in Nisan 2024'te İstanbul'a atandığı ve 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdiği ortaya çıktı.

Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön verdi.

Nisan 2024'te İstanbul'a atanan Savcı Engin, göreve başladıktan sadece 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdi.

Savcı Yavuz Engin, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Türkiye onu makamında bebek katilleri tarafından tehdit edildiği görüntülerle tanıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte toplumun gönlünde taht kuran Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Engin paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.