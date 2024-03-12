Yargı 87. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Yargı hangi kanalda, saat kaçta?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı Pazar günü mü? Yargı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Yargı 87. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Yargı hangi kanalda, saat kaçta?

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ceylin'e Mercan'ın doğum gününde İclal'in yaptığı sürpriz ziyaret ve gözdağı onu şaşırtmıştır. Yekta ile girdikleri geçmiş yollar ikisinin de mesleki hayatına bir anda karabasan gibi çökmüştür. Ne yapıp edip kendini ve özellikle de İclal'in odağındaki ortağını geçmişi ve şimdisiyle aklamak zorundadır.

Başta sıradan bir adli vaka gibi gözüken olay, arkasında büyük gizemlerle, Ilgaz'ın gündemine bomba gibi düşecektir. Öte yandan emniyete gelen bir cinayet vakası da herkesi şoke edecek kuvvettedir.Emniyette Eren pasif görevlere çekilirken, tanıdık bir yüz gelecek ve kendisini bir anda tüm olayların göbeğinde bulacaktır.

Çınar'ın bir nebze olsun suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Merdan ile Osman kendilerince bir araştırmaya girişirler. Bu araştırma onları hiç beklemedikleri bir serüven ile baş başa bırakacaktır.

Bir yanda dosyasının peşinde canla başla çalışan Ilgaz, diğer tarafta kendi bildiği yollardan herkesin arkasını toplamaya çalışan Ceylin… Etraflarındaki herkesin hayatını müdahale edebilecekleri ölçüde güzelleştirmeye çalışırlarken, kaderin planından habersizdirler. Kimseden habersiz ardına düşülen bir keşif, herkesi kocaman bir karanlığa savurmak üzeredir.

YARGI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yargı, yeni bölümleriyle pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

YARGI 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı'nın 87. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.