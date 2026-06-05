Volkswagen Taigo Haziran 2026 güncel fiyat listesi

Volkswagen’in kompakt SUV-coupe modeli Taigo için Haziran 2026 dönemine ait tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar duyuruldu. Fiyatlar; motor seçeneği, şanzıman tipi ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Güncel listede Life, Style ve R-Line paketleri öne çıkarken, serinin başlangıç noktası 1.0 TSI 95 PS Manuel Life versiyonu oldu. Listenin en yüksek fiyatlı seçeneği ise 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line olarak dikkat çekiyor.

VOLKSWAGEN TAİGO HAZİRAN 2026 FİYATLARI

Volkswagen tarafından açıklanan Haziran 2026 fiyat listesinde 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleri yer alıyor. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.165.000

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.596.000

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.927.000

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 3.052.000

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 3.114.000

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 3.331.000

VOLKSWAGEN TAİGO 2026 EN UCUZ MODEL HANGİSİ?

Haziran 2026 fiyatlarına göre ürün gamının en ulaşılabilir versiyonu Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life oldu. Bu model için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat 2.165.000 seviyesinde bulunuyor.

Aynı donanım paketinde DSG otomatik şanzıman tercih edildiğinde fiyat 2.596.000’ye yükseliyor. Böylece manuel ve otomatik seçenekler arasında önemli bir fiyat farkı ortaya çıkıyor.

VOLKSWAGEN TAİGO DSG FİYATLARI HAZİRAN 2026

Otomatik şanzıman tercih eden kullanıcılar için Taigo ailesinde beş farklı DSG seçeneği bulunuyor. Güncel fiyatlar şu şekilde:

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.596.000

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.927.000

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 3.052.000

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 3.114.000

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 3.331.000

VOLKSWAGEN TAİGO LİFE, STYLE VE R-LİNE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Taigo model ailesinde Life donanımı giriş seviyesini temsil ederken, Style ve R-Line paketleri daha kapsamlı ekipmanlarla birlikte daha yüksek fiyatlarla sunuluyor. Motor gücü ve donanım seviyesi yükseldikçe fiyatlar da artış gösteriyor.

TAİGO LİFE FİYATI

Life donanımında manuel şanzımanlı versiyon 2.165.000 fiyatla listelenirken, DSG otomatik şanzımanlı seçenek 2.596.000 seviyesinde yer alıyor.

TAİGO STYLE FİYATI

Style paketinde sunulan 1.0 TSI 116 PS DSG versiyonu 2.927.000 fiyat etiketine sahip. Daha güçlü 1.5 TSI 150 PS DSG seçeneği ise 3.114.000 olarak açıklanmış durumda.

TAİGO R-LİNE FİYATI

R-Line donanımında 1.0 TSI 116 PS DSG modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3.052.000 olarak duyuruldu. 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonu ise 3.331.000 fiyatla listede yer aldı.

VOLKSWAGEN TAİGO 1.0 TSI VE 1.5 TSI FİYATLARI

Haziran 2026 listesinde 1.0 TSI motor seçeneği daha geniş bir ürün yelpazesiyle sunuluyor. Bu motorla birlikte Life, Style ve R-Line paketleri tercih edilebiliyor.

1.0 TSI motorlu modellerin fiyatları 2.165.000 ile 3.052.000 arasında değişiyor.

1.5 TSI 150 PS DSG motor seçeneği ise yalnızca Style ve R-Line donanımlarıyla sunuluyor. Bu motorun fiyat aralığı ise 3.114.000 ile 3.331.000 arasında bulunuyor.

VOLKSWAGEN TAİGO OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Standart ekipmanların dışında tercih edilebilen bazı özellikler ayrıca ücretlendiriliyor. Açıklanan net fiyatlar şu şekilde:

Metalik renk: 19.310

Panoramik açılır cam tavan: 55.700

Mercan Kırmızı renk: 28.530

TAİGO FARKLI RENK TAVAN SEÇENEĞİ FİYATLARI

Çift renkli tavan uygulaması yalnızca Style donanım seviyesinde opsiyon olarak sunuluyor. Gövde rengine göre belirlenen net fiyatlar şöyle:

Opak renk ile tercih edilirse: 14.660

Metalik renk ile tercih edilirse: 33.850

Mercan Kırmızısı renk ile tercih edilirse: 42.810

VOLKSWAGEN TAİGO FİYAT LİSTESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ?

Açıklanan fiyat listesinin yürürlüğe giriş tarihi 02.06.2026 olarak belirtildi. Yeni bir fiyat listesi yayımlanana kadar mevcut rakamların geçerli olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca araçların stoklarla sınırlı olduğu ve kesin sipariş verilmesi halinde teslim tarihindeki güncel fiyatların esas alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

VOLKSWAGEN TAİGO MENŞEİ NERESİ?

Haziran 2026 fiyat listesinde modelin menşe ülkesi İspanya olarak belirtiliyor. Bu bilgi araç açıklamalarında açık şekilde yer alıyor.

VOLKSWAGEN TAİGO ANAHTAR TESLİM FİYATINDA NELER DEĞİŞEBİLİR?

Listede yer alan rakamlar standart donanımlı araçlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ifade ediyor. Opsiyonel ekipman tercihleri nihai satış bedelinin değişmesine neden olabiliyor.

Bunun yanında vergi oranları, noter ve tescil ücretleri, MTV tutarları, döviz kuru hareketleri, taşıt değeri ve resmi tarifelerde meydana gelebilecek değişiklikler de toplam maliyet üzerinde etkili olabiliyor.

Ayrıca trafik sigortası bedelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmadığı belirtilirken, noter tescil harcının ise aracın KDV hariç fatura tutarı veya kasko değerinden yüksek olanı üzerinden yüzde 0,2 oranında hesaplandığı ifade ediliyor.

VOLKSWAGEN TAIGO HAZİRAN 2026 FİYATI NE KADAR?

Haziran 2026 itibarıyla Volkswagen Taigo fiyatları 2.165.000 ile 3.331.000 arasında değişiyor.

2026 VOLKSWAGEN TAIGO EN UCUZ MODEL HANGİSİ?

Serinin en uygun fiyatlı versiyonu Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life modeli olarak öne çıkıyor.

TAIGO 1.0 TSI 95 PS MANUEL LIFE FİYATI KAÇ TL?

Bu versiyon için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat 2.165.000 olarak duyuruldu.

TAIGO 1.0 TSI 116 PS DSG LIFE FİYATI NE KADAR?

1.0 TSI 116 PS DSG Life modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.596.000 olarak açıklandı.

VOLKSWAGEN TAIGO STYLE FİYATI KAÇ TL?

Style paketinde yer alan 1.0 TSI 116 PS DSG versiyonu 2.927.000, 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonu ise 3.114.000 fiyatla listeleniyor.

VOLKSWAGEN TAIGO R-LINE FİYATI NE KADAR?

R-Line donanımında 1.0 TSI 116 PS DSG model 3.052.000, 1.5 TSI 150 PS DSG model ise 3.331.000 fiyat etiketi taşıyor.

VOLKSWAGEN TAIGO METALİK RENK FİYATI KAÇ TL?

Metalik boya seçeneği için belirlenen tavsiye edilen net fiyat 19.310 seviyesinde bulunuyor.

VOLKSWAGEN TAIGO PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN FİYATI KAÇ TL?

Panoramik açılır cam tavan opsiyonunun tavsiye edilen net fiyatı 55.700 olarak açıklandı.

TAİGO MERCAN KIRMIZI RENK FİYATI NE KADAR?

Mercan Kırmızı renk seçeneği için belirlenen tavsiye edilen net fiyat 28.530 olarak duyuruldu.

VOLKSWAGEN TAIGO FARKLI RENK TAVAN HANGİ DONANIMDA SUNULUYOR?

Farklı renkli tavan seçeneği yalnızca Style donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunuluyor.

VOLKSWAGEN TAIGO FİYAT LİSTESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLDU?

Güncel fiyat listesindeki rakamların uygulanmaya başladığı tarih 02.06.2026 olarak açıklandı.

VOLKSWAGEN TAIGO HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLİYOR?

Yayımlanan listede Taigo modelinin menşe ülkesi İspanya olarak belirtiliyor.