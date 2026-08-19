Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Chobani Stadyumu'nda Fransız ekibi Olimpik Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

ASENSIO İLE UZUN SÜRELİ GÖRÜŞME

Karşılaşmanın bitiminde ise Kadıköy'de dikkat çeken bir an yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, kritik mücadelede yedek soyundurduğu İspanyol yıldız Marco Asensio ile bitiş düdüğünün ardından saha ortasında bir araya geldiği görüldü. İkilinin uzun süren ve hararetli geçen diyaloğu kameralara yansıdı.

NE KONUŞTUKLARI MERAK KONUSU OLDU

Zorlu Lyon deplasmanı öncesinde tur umutlarını koruyan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal ve Marco Asensio arasındaki bu özel görüşmede ne konuştukları merak konusu olurken, bu diyaloğun rövanş maçının kadro tercihlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.