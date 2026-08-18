İsmail Kartal, Asensio tercihinin sebebini açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

''DEVAMLI TAKİP ETTİK''

Mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Birkaç gündür hazırlanıyoruz. Rakibimizle ilgili... Daha doğrusu biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon, organize bir takım, iyi pas yapıyorlar, hücuma organize çıkıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, ekip olarak bu yönde çalıştık." dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor. Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk, iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.

"AVANTAJLI SKOR İSTİYORUZ"

Deneyimli teknik adam, taraftar desteğine de dikkat çekerek "Taraftarımızın enerjisini, bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz. Taraftarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"SADECE ASENSIO DEĞİL...''

Asensio ve Lukaku'nun yedek kalmasıyla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik." şeklinde konuştu.