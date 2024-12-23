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Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede Adana'dan 15, Sakarya'dan ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ilin ardından Antalya, Mersin ve Manisa geldi. Bu illerde de 4'er işletmenin ürünlerine at ve eşek eti tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda teröristlerini ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan liste yakından takip edilirken; vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği iller de belli oldu.

ADANA BAŞI ÇEKİYOR

Açıklanan listenin tepesinde Adana ve Sakarya var. Bu iki ilimizden Adana'da 15, Sakarya'da ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ili Antalya, Mersin ve Manisa takip etti. Bu illerde de 4'er işletmenin ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı tespit edildi.

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

EN ÇOK TAĞŞİŞ KIRMIZI ETTE

Afişe edilen firmaların en çok yaptığı tağşişin ise kırmızı ete karıştırılan tek tırnaklı ve kanatlı etin olduğu dikkat çekiyor. Bakanlık, tüm tüketicileri satın aldıkları ürünlerin etiketi, içeriği ve firma bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o işletmeler;

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Kaynak: Haberler.com / Adana
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akp türkiyesinde gerçek et yiyemezsiniz at ve eşek eti yersiniz

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Yazıklar olsun. Bunlar insanmı ??

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunları satanlara alacakları cezalara ilave olarak sattıkları ürünlenleri bir ay yedirmek lazım

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Haber Yorumlarıa o:

Adana yine şaşırtmadı.

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Haber YorumlarıBahtiyar:

ifşa edin ama kapatmayın sakın olur mu

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

10 Liraya tost yapan bi abiyi haber etmistiniz turkiyenin en ucuz tostcusu diye gerisini anlatmaya yada yazmaya gerek yok

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

türkiyede yüzlerce domuz ciftligi var yetmedi disaridan ithal var üretim cok ithal cok ama ne hikmetse sifir 0 tüketim nasiloluyor bu domuz eti D eti dana D eti millete dana diye domuz yediriyorlar inanmayan analiz yapsin test yapsin akp nin sucu yok bunu dis gücler yapiyor dur 2006 resmi gazetede yayinlandi akp domuz etini kasaplik et yapti

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yarin insan eti de yedirirler devlet bisey yapmazsa.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Devletin 30-35 % Hissedildiginden Dolayi Olabilir mi ?

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Go Vegan ;)

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