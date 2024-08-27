Vatan Şaşmaz neden, nasıl öldü, kim öldürdü? Vatan Şaşmaz neden hayatını kaybetti, kaç yaşında vefat etti?

Vatan Şaşmaz'ın ölümü intihar olarak değerlendirilmiştir. İddialara göre, Şaşmaz'ın evinde ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Polis soruşturması sonucunda, Şaşmaz'ın ölümünün sebebini açıklamıştır. Peki, Vatan Şaşmaz neden, nasıl öldü, kim öldürdü? Vatan Şaşmaz neden hayatını kaybetti, kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar…

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Şaşmaz'ın ölümündeki nedenler tam olarak bilinmemekle birlikte, medya kaynaklarına göre kişisel sorunlar ve psikolojik bunalımın etkisi altında olduğu iddia edilmiştir.

Olayın ardından, Şaşmaz'ın ölümü ile ilgili olarak bazı spekülasyonlar ve haberler ortaya çıkmış olsa da, kesin neden resmi olarak intihar olarak açıklanmıştır. Kimin tarafından öldürüldüğüne dair somut deliller veya bilgiler bulunmamaktadır; resmi makamlar olayı intihar olarak değerlendirmiş ve soruşturmayı bu yönde yürütmüştür.

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Genç aktör Vatan Şaşmaz'ın ölümünün yıl dönümü 2 gün önceydi. Sevenleri ve oyuncu arkadaşları sosyal medyada paylaşım yaptılar. Tam altı yıl önce, 27 Ağustos 2017'de, Vatan Şaşmaz Beşiktaş'taki lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Bu üzücü olayın ardından, Aker önce Şaşmaz'ı sırtından vurarak hayatını sonlandırdı, ardından da silahı başına dayayarak intihar etti. 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

VATAN ŞAŞMAZ ÖLÜMÜNDEKİ POLİS RAPORU

"Olay özeti: olay ile alakalı olarak yaptığımız çalışmalarda müntehir (Filiz Aker) ile maktul (Vatan Şaşmaz) 2009 yılında birliktelik yaşarlar aralarında anlaşmazlık çıkar ve ayrılırlar ancak müntehire şahıs, maktule (Vatan Şaşmaz) platonik aşk duyar bunu takıntı haline getirir müntehire sürekli tanık şahıs olan yeğenine maktulü çok sevdiğini kendisi ile evlenmek istediğini söyler. Saman zaman intihar etmek istediğini beyan eder. 2011 yılında ….. içerek intihar teşebbüsünde bulunur.

Müntehire, yaklaşık 1,5 aydır otelde kalmaktadır 27.08.2017 günü müntehire şahıs yeğeni olan Dora isimli şahsı eşi ile birlikte otele davet eder. Saat:12.30 sıraları tanık Dora ve eşi otele gelir müntehire şahısla birlikte otelde cafede otururlar bir süre sonra müntehire alkol alır saat:17.00 sıralarında misafirinin geleceğini onu karşılamaya gideceğini kendisini otelin cafesinde beklemelerini, yarım saate kadar geleceğini söyler ve yanlarından ayrılır.

Bir süre sonra müntehire şahıs geri gelmeyince merak ederler telefonunu ararlar ancak cevap alamazlar otel güvenliğinden yardım alarak kapıyı açtırırlar. Maktul şahsı kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette müntehire şahsı yatak üzerinde kanlar içerisinde görürler cesetler üzerinde tarafımızca yaptığımız kontrolde müntehirenin sırt bölgesinden 4 adet giriş şeklinde yarasının olduğu maktulün sağ kulak üstü bitişik atış şeklinde yarasının olduğu tanınana bin müntehirin elinde olduğu görülmüş konuyla alakalı tahkikat büromuzda devam etmektedir."

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

1974 senesinde dünyaya gelen Vatan Şaşmaz aslen Çanakkale kökenlidir. Çapa Ortaokulu, Şehremini Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şaşmaz, 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisine Engin karakteri ile oyunculuk hayatına adım atar.

Birçok programın sunuculuğunu yapan Vatan Şaşmaz, aynı zamanda Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'En İyi Erkek Sunucu' da seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de yine birçok dizide rol alan Şaşmaz, son olarak yazarlığa adım atmış ve Öteki Yüzüm Gri isimli bir kitap yazmıştır.

Vatan Şaşmaz'ın rol aldığı projeler