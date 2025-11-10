Uzak Şehir CANLI izle! 10 Kasım Uzak Şehir, 37. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici afişleriyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, güçlü oyunculuk performansları ve farklı hikâye yapısıyla öne çıkıyor. 10 Kasım akşamı ekrana gelecek 37. bölümü canlı izlemek isteyenler, HD yayın bağlantısına yoğun ilgi gösteriyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLE – 10 Kasım 37. BÖLÜM KANAL D HD YAYINI

Kanada'dan küçük oğlu ile birlikte Mardin'e gelen Alya, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkar. "Uzak Şehir", Alya'nın karşılaştığı tüm engellere rağmen gösterdiği kararlılığı ve içsel gücü etkileyici bir şekilde izleyiciyle buluşturuyor. 10 Kasım'de yayınlanacak 37. bölüm öncesinde, dizinin takipçileri Kanal D canlı yayın bağlantısını merakla araştırıyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmez. Bu karardan sonra Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmeyi reddederek hukuki süreci başlatır. Alya'nın bu duruşu karşısında Sadakat son kozunu devreye sokar; ancak bu adım, Alya'yı sakinleştirmek yerine öfkelendirir. Bu sırada Demir, fırsatı değerlendirerek Alya'ya iş birliği teklif eder ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan, artık Alya'nın tamamen Albora ailesine ait bir kadın olduğunu düşünmeye başlamıştır. Bu düşünce, hem içinde bulunduğu duygusal karmaşayı hem de geçmişle hesaplaşma isteğini daha da derinleştirir. Alya'nın yeni kimliği, Cihan'ın gözünde hem bir kabullenişin hem de bir kaybedişin sembolü hâline gelir.

Babasından hesap sormak isteyen Şahin, içini kemiren suçluluk duygusuyla baş edemez. Yaşadığı içsel çöküş, onu herkesin önünde dramatik bir eyleme sürükler. Silahı kendi kafasına dayayarak hayatının en ağır anlarından birini yaşar; bu sahne, karakterin vicdanıyla olan savaşının en çarpıcı göstergesidir.

Konaktan uzakta kalan Cihan, annesi ve Boran'ın durumu hakkında bilgi almak için Alya'ya ulaşır. Ancak bu görüşme sadece bir bilgi alışverişi değil, aynı zamanda duygusal bir yüzleşmedir. Cihan, Alya'nın artık "tam bir Albora kadını" olduğunu söylerken, onun verdiği cevap Cihan'ın yüreğine huzur getirir ve içsel çatışmasını bir nebze olsun yatıştırır.

Alya'nın tamamen Albora ailesine dâhil olmasıyla birlikte, ailenin dengeleri yeniden şekillenir. Her karakter kendi geçmişiyle yüzleşirken, aşk, sadakat ve vicdan arasındaki ince çizgi belirginleşir. Bu süreçte herkes, ait olduğu yerin bedelini ödemek zorunda kalacaktır.

Boran'ın uyanışı, herkesin hayatını kökten değiştiren bir dönüm noktası olur. Bu olayla birlikte Sadakat, yaşadığı her anın kıymetini bilmeye başlar ve Alya'ya karşı derin bir minnet duygusu hisseder.

BORAN'IN VARLIĞI EVLİLİĞİ SARSAR

Alya ve Cihan, Boran'ın iyileşmesi için tüm güçlerini seferber ederler. Ancak Boran'ın varlığı, bir yandan da Alya ile Cihan'ın evliliğini çatırdatır. İkilinin aşkı, büyük bir sınavın eşiğindedir.

BU AŞK BU ŞEKİLDE Mİ BİTECEK?

Birbirine bağlı iki kalp, geçmişin yükü ve bugünün baskısı altında ezilmektedir. Cihan ve Alya, hem aşklarını korumaya hem de Boran'ın yanında dimdik durmaya çalışırlar. Ancak kader, onlara kolay bir yol sunmaz.

ECHEL'İN TUZAKLARI VE ZORLU MÜCADELE

Öte yandan Ecmel, kurduğu sinsi planlarla Cihan'ı etkisiz hale getirmek ister. Bu tehlikeli oyun, hem Sadakat'i hem de Alya'yı aynı cephede buluşturur. İki kadın, Cihan'ı korumak için omuz omuza mücadele verir.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı "Uzak Şehir", Lübnan yapımı popüler dizi Al Hayba'dan Türk televizyonlarına uyarlanmıştır.