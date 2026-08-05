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Ersin Destanoğlu'nun düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu! O şarkı çalınca kendinden geçti

Ersin Destanoğlu'nun düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu! O şarkı çalınca kendinden geçti Haber Videosunu İzle
Ersin Destanoğlu'nun düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu! O şarkı çalınca kendinden geçti
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Al Jazira'ya transfer olan Ersin Destanoğlu ile Neşe Sevdik'in düğününde eğlenceli anlar yaşandı. Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, "Oh Oh" şarkısı çalınca piste çıkarak yaptığı dansla geceye damga vurdu.

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya transfer olan Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile hayatını birleştirdi. Siyah-beyazlı camiadan birçok ismin katıldığı düğünde en çok konuşulan anlardan biri ise Hyeon-gyu Oh'un dansı oldu.

"OH OH" ŞARKISI ÇALINCA PİSTE FIRLADI

Düğün sırasında "Oh Oh" şarkısının çalmasıyla birlikte piste çıkan Güney Koreli futbolcu, ismiyle özdeşleşen şarkı eşliğinde dans ederek davetlileri güldürdü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Oh, geceye renk katan isimlerden biri oldu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hyeon-gyu Oh'un dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, Güney Koreli oyuncunun eğlenceli performansına çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Balon oğlu balon

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