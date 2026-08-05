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Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum

Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
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Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torğut ile ilişkisini duyurmasının ardından eski eşi Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum dikkat çekti. Beydemir'in, "Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?" sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Yazıcı cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

  • Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılının ekim ayında evlendi ve 2025 yılında evliliklerini sessizce sonlandırdı.
  • İpek Filiz Yazıcı, antrenör İhsan Taha Torğut ile yeni bir ilişkiye başladı; çift, fitness pozlarını sosyal medyadan paylaşarak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.
  • Ufuk Beydemir, eski eşinin yeni ilişkisine gönderme yapan 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' yorumuyla sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2021 yılında başlayan ilişkisi, 2022 yılının ekim ayında evlilikle taçlanmıştı. Ancak çift, 2025 yılında evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından iki isim de özel hayatlarına ilişkin açıklama yapmazken, İpek Filiz Yazıcı yeni bir ilişkiye başladı. Oyuncunun bir süredir spor ve sağlıklı yaşam içerikleri üreten antrenör İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak İhsan Taha Torğut'un sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fitness pozlarını paylaşmasıyla ilişkilerini ilk kez kamuoyuna duyurdu.

UFUK BEYDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yeni ilişkinin duyurulmasının ardından Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum kısa sürede dikkat çekti. İçerik üreticisi Nurmagazin'in, "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notuyla paylaştığı videonun altına yorum yapan Beydemir, "Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?" ifadelerini kullandı.

YORUM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beydemir'in paylaşımı, birçok kullanıcı tarafından eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni ilişkisine gönderme olarak değerlendirildi.

Söz konusu yorum, bazı kullanıcılar tarafından sert bulunurken, bazıları ise espri olarak yorumladı. İpek Filiz Yazıcı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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