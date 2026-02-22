Haberler

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Tutal "Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Hükümet" kadın gibi birçok yapımda rol almıştı.

  • Ali Tutal 76 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Ali Tutal 1950 yılında Diyarbakır'da doğdu ve 1975-1976 yıllarında sinema kariyerine başladı.
  • Ali Tutal 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde rol aldı.

Uzun yıllar boyunca birçok projede rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan acı haber geldi. Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Evinde beyin kanaması geçiren Ali Tutal için sağlık ekipleri müdahale etti ve oyuncuyu hastaneye kaldırdı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tutal'ı doktorlar entübe etti. Sağlık durumunun kritik seyrettiğini belirten yetkililer, hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

"Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve " Hükümet Kadın" başta olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Tutal, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edindi.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçiren ve bir süre tedavi gören usta oyuncu, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ali Tutal'ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Sanat hayatında hem ön planda hem de teknik destekle önemli projelere imza atan Tutal, Türk televizyon ve sinema sektörünün saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi