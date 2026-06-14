Çanakkale'de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler

Çanakkale’de ormanlık alanda yürüyüşe çıkan mantar ve bitki gözlemcisi Ali Aydoğdu'nun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, hem büyük bir ekonomik israfı hem de akılalmaz bir çevre duyarsızlığını gözler önüne serdi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kilolarca sağlam domates ve biberin kasalarıyla birlikte ormanlık alana döküldüğü, çevreye çöplerin saçıldığı belirlendi.

"UTANMAMIŞ, ARABASINDAKİ KÜL TABLASINI BİLE BURAYA BOŞALTMIŞ!"

Doğa yürüyüşü yaparken karşılaştığı manzara karşısında şoke olan Ali Aydoğdu, çevre katliamını saniye saniye kaydetti. Yere atılan onlarca sigara izmaritini gösteren Aydoğdu, "Utanmamış, arabasındaki kül tablasını da buraya boşaltmış." diyerek özellikle yangın hassasiyetinin yüksek olduğu ormanlık alandaki bu sorumsuzluğa sert tepki gösterdi.

"HİÇ Mİ İHTİYACI OLAN İNSAN YOKTU?"

Dökülen sebze yığınlarının yanına giderek incelemede bulunan Aydoğdu, sebzelerin çürük olmadığını kanıtlamak için eline bir domates ve biber aldı. Ürünlerin tazeliğine dikkat çeken gözlemci, şu ifadeleri kullandı:

"Sapasağlam bir domates, hiçbir şey yok... Buradaki domateslerin en az yarısı sağlam. Biberler de çürük değil, sapasağlam."

Çevredeki meyve suyu kutularını ve karton atıkları da kayda alan vatandaş, "Bunu neden yaparlar anlayamıyorum, hiç mi ihtiyacı olan insan yok etrafınızda!" sözleriyle gıda israfına isyan etti.

"İÇİMDEN GEÇENLERİ SÖYLESEM HESABIM KAPANIR"

Yaz aylarında orman yangınları riskine davetiye çıkaran izmaritler ve doğaya terk edilen plastik atıklar sosyal medyada da büyük infial yarattı. Görüntüleri paylaşan Ali Aydoğdu, "Ne diyebilirim ki... İçimden geçenleri söylemeye kalksam muhtemelen adresim (hesabım) kapanır." diyerek tepkisini dile getirdi. Çevre sakinleri, doğayı kirleten ve yangın tehlikesi oluşturan şüphelilerin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.