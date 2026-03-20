Trafikte güvenliğin sağlanması yalnızca sürücülerin dikkatine bağlı değildir. Araçların teknik açıdan güvenli olması da en az sürüş kuralları kadar önem taşır. Türkiye'de trafikte kullanılan motorlu ve motorsuz araçların güvenliğini denetlemek amacıyla düzenli olarak araç muayenesi yapılmaktadır. Bu süreç, "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Yönetmeliği" kapsamında yürütülür ve uygulamada yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilir. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesinde istenen belgeler nelerdir? Detaylar haberimizde.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENESİNDE NELERE BAKILIYOR?

Araç muayenesinde yapılan kontroller oldukça kapsamlıdır ve aracın güvenli şekilde trafiğe çıkıp çıkamayacağını belirlemeyi amaçlar. Muayene sırasında araç birçok teknik testten geçirilir.

Taşıt Tanıtımı ve Kimlik Doğrulama

Muayene sürecinin ilk aşaması aracın kimlik bilgilerinin doğrulanmasıdır. Bu aşamada:

Ruhsat bilgileri

Plaka

Şasi numarası

Motor numarası

kontrol edilir. Araç üzerindeki fiziksel numaraların ruhsatta yer alan bilgilerle aynı olup olmadığı doğrulanır. Böylece muayeneye gelen aracın kayıtlı araçla aynı olup olmadığı tespit edilir.

Fren Sistemi Kontrolleri

Fren sistemi, araç güvenliğinin en kritik parçalarından biridir. Muayene sırasında:

Fren performansı

Fren hidroliği seviyesi

Ana fren merkezi

Fren kuvvetlendiricisi

gibi parçalar detaylı şekilde incelenir. Test cihazları yardımıyla frenlerin eşit ve yeterli kuvvet üretip üretmediği ölçülür.

Direksiyon Sistemi Kontrolleri

Direksiyon sistemi aracın yönlendirilmesini sağlayan temel mekanizmadır. Bu nedenle muayenede:

Direksiyon simidinin boşluk durumu

Direksiyon kutusu

Rot ve rot başları

Direksiyon sistemindeki aşınma veya gevşeme kontrol edilir.

Görüş Özellikleri

Sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen görüş alanı unsurları da muayenede incelenir. Bu kapsamda:

Ön ve arka camlar

Yan aynalar

Silecekler

detaylı şekilde kontrol edilir. Camlarda kırık veya çatlak bulunması ciddi sorun oluşturabilir.

Elektrik ve Aydınlatma Sistemi

Araçların trafikte görünür olması için tüm aydınlatma sistemlerinin düzgün çalışması gerekir. Muayenede kontrol edilen başlıca elektrik bileşenleri şunlardır:

Ön farlar

Sinyal lambaları

Fren lambaları

Geri vites lambası

Plaka aydınlatması

Reflektörler

Bu sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığı ve ışık şiddetinin yeterli olup olmadığı test edilir.

Dingiller, Lastikler ve Süspansiyon

Yol tutuşu ve sürüş konforu açısından kritik olan bu sistemlerde şu kontroller yapılır:

Lastik diş derinliği

Lastiklerde kesik veya hasar

Süspansiyon sistemi

Dingil bağlantıları

Lastiklerin yasal sınırın altında diş derinliğine sahip olması muayeneden geçememeye neden olabilir.

Şasi ve Şasi Bağlantıları

Aracın taşıyıcı sistemi olan şasi de muayenenin önemli parçalarından biridir. Bu aşamada:

Şasi bütünlüğü

Paslanma ve korozyon

Çatlak veya deformasyon

Şasi bağlantıları incelenir.

Zorunlu Ekipman Kontrolü

Araçta bulunması gereken ekipmanların eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Bu ekipmanlar araç güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Gürültü ve Egzoz Emisyonu

Muayene sırasında araçların çevreye verdiği zarar da ölçülür. Egzoz gazı emisyon değerleri yasal sınırlar içinde olmalıdır. Ayrıca aracın aşırı gürültü üretip üretmediği de kontrol edilir.

Yolcu Taşıyan Araçlar İçin Ek Kontroller

Otobüs, minibüs gibi yolcu taşıyan araçlar için ek güvenlik kontrolleri yapılır. Bu kontroller arasında:

Emniyet kemerleri

Acil çıkış kapıları

Koltuk düzeni

Taşıma kapasitesi yer alır.

ARAÇ MUAYENESİNDE OLMASI GEREKENLER

Muayene sürecinin sorunsuz tamamlanması için araç sahiplerinin bazı hazırlıkları önceden yapması gerekir. Araç muayenesinde olması gerekenler yalnızca teknik parçalarla sınırlı değildir; aynı zamanda araçta bulunması gereken ekipmanlar da önem taşır.

Muayene öncesinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır:

Araç aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda olması

Lastiklerin yasal diş derinliğine sahip olması

Sileceklerin düzgün çalışması

Aynaların sağlam olması

Fren sisteminde arıza bulunmaması

Zorunlu ekipmanların araçta bulunması

Bu kontrolleri önceden yaptırmak, muayene sırasında sorun yaşama ihtimalini önemli ölçüde azaltır.

ARAÇ MUAYENESİNDE GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Araç muayenesine gitmeden önce gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Eksik evrakla muayeneye gidilmesi işlemin tamamlanmasını engelleyebilir.

Araç muayenesinde gerekli evraklar şunlardır:

Araç ruhsatı (Trafik Tescil Belgesi)

Kimlik belgesi

Trafik sigortasının geçerli olması

Varsa LPG/CNG sistemi için sızdırmazlık raporu ve ruhsata işlenmiş olması

Muayene ücretinin ödenmiş olması

Bu belgelerin eksiksiz olması, muayene işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasını sağlar.

ARAÇTA İLK YARDIM ÇANTASI VE YANGIN TÜPÜ OLMADAN MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Araç muayenesinde en sık sorulan sorulardan biri de zorunlu ekipmanlarla ilgilidir.

Araçlarda bulunması gereken temel ekipmanlar şunlardır:

İlk yardım çantası

Yangın söndürme tüpü

Reflektör

Stepne

Bijon anahtarı

Bu ekipmanların eksik olması durumunda araç muayenesinde kusur oluşabilir. Özellikle yangın tüpü ve reflektör gibi ekipmanlar trafik güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

Ekipmanların yalnızca araçta bulunması yeterli değildir; aynı zamanda kullanılabilir durumda olması ve son kullanım tarihinin geçmemiş olması gerekir.

ARAÇ MUAYENESİNDE AĞIR KUSURLAR NELERDİR?

Araç muayenesinde tespit edilen sorunlar genellikle üç kategoriye ayrılır: hafif kusur, ağır kusur ve emniyetsiz. Bunlar arasında en kritik olanı ağır kusur kategorisidir.

Araç muayenesinde ağır kusurlar arasında en sık görülenler şunlardır:

Fren sisteminin yeterli performansı sağlayamaması

Direksiyon sisteminde ciddi boşluk veya arıza

Lastiklerin aşırı aşınmış olması

Far veya sinyal lambalarının çalışmaması

Şasi veya taşıyıcı sistemde hasar

Emniyet kemerlerinin çalışmaması

Egzoz emisyon değerlerinin yasal sınırları aşması

Araçta ağır kusur tespit edilmesi durumunda araç muayeneden geçemez ve belirlenen süre içerisinde kusurların giderilerek tekrar muayeneye girilmesi gerekir.

ARAÇ MUAYENESİNDE HAFİF KUSURLAR NELERDİR?

Hafif kusurlar, aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmeyen ancak giderilmesi tavsiye edilen küçük eksikliklerdir. Bu tür kusurlar, güvenliği doğrudan tehdit etmese de uzun vadede sorun yaratabileceği için dikkate alınmalıdır. Araç muayenesi sırasında karşılaşılabilecek bazı hafif kusurlar şunlardır:

Far Ayarları: Farların doğru açıda olmaması ya da camlarının kirli olması görüş kalitesini etkileyebilir.

Çatlaklar veya Aşınmala r: Cam yüzeylerinde bulunan küçük çatlaklar veya çizikler

Küçük Yağ Kaçakları: Motor ya da şanzıman gibi bölümlerde hafif seviyede yağ sızıntıları

Gevşek Parçalar: Tampon, plaka gibi parçaların yeterince sabitlenmemiş olması

Kapı Kilitleri: Kapıların zor açılması ya da kilit sisteminin düzgün çalışmaması

Araç muayenesi, hem trafik güvenliği hem de yasal zorunluluk açısından büyük önem taşır. Bunun yanında, olası risklere karşı önlem almak için kasko ve trafik sigortası yaptırmak da oldukça önemlidir. Farklı sigorta seçeneklerini değerlendirerek ihtiyaçlarınıza uygun poliçeyi seçmeniz önerilir.









SIK SORULAN SORULAR (SSS)

ARAÇ MUAYENESİNDE MOTORA BAKILIYOR MU?

Araç muayenesinde motorun detaylı teknik incelemesi yapılmaz. Bu tür kontroller araç sahibinin sorumluluğundadır. Muayene sırasında yalnızca motor numarasının doğruluğu kontrol edilir.

ARAÇ MUAYENESİNDE ZORUNLU EKİPMANLAR NELERDİR?

Muayeneden geçebilmek için araçta bulunması gereken temel ekipmanlar şunlardır: ilk yardım çantası, yangın söndürücü, reflektör ve stepne. Bu ekipmanların eksiksiz ve kullanılabilir durumda olması gerekir.

ARAÇ MUAYENESİNDE ZİNCİR GEREKLİ Mİ?

Kar zinciri, kış şartlarında bazı bölgelerde kullanılması gereken bir ekipman olsa da araç muayenesi için zorunlu değildir.

HANGİ DURUMLARDA ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMEZ?

Eğer araçta ağır kusur olarak değerlendirilen ciddi problemler tespit edilirse muayeneden geçemez. Bu nedenle muayene öncesinde aracın genel kontrolünün yapılması ve eksiklerin giderilmesi büyük önem taşır.