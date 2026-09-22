Türkiye’nin gastronomi haritası genişliyor: Michelin seçkisi 171 restorana ulaştı

Türkiye’nin gastronomi alanındaki uluslararası görünürlüğü genişlemeye devam ediyor. Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisinde Kapadokya ilk kez yer alırken, seçkiye toplam 54 yeni restoran dahil edildi. Seçkide iki Michelin yıldızına sahip 2, bir Michelin yıldızına sahip 15, Bib Gourmand derecesine sahip 39 ve Yeşil Yıldız alan 13 restoran bulunuyor. Rehberin tavsiye edilenler listesinde ise 115 restoran yer alıyor. Michelin Rehberi’nin resmi açıklamasına göre Türkiye’deki toplam seçki 171 restorana ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Kapadokya’nın seçkiye dahil edilmesinin Türk mutfağının bölgesel çeşitliliğini daha görünür hale getirdiği belirtildi. Bakanlık ayrıca bir sonraki Michelin seçkisinin Türkiye’nin tamamını kapsayacağını açıkladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu gelişmenin yerel tariflerin, bölgesel pişirme tekniklerinin ve Türk mutfağının gastronomi mirasının uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİSİ BÜYÜYOR

Gastronominin turizm içindeki ağırlığı, ekonomik verilerde de görülüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin turizm geliri 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65,23 milyar dolara yükseldi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 olurken, bu harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 16,1 arttı.

Sektörün büyümesi, restoranların ve otellerin yalnızca yemek sunan işletmeler olmaktan çıkarak destinasyon deneyiminin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu dönüşüm, mutfak profesyonellerinin menü geliştirme, ürün tedariki, gıda güvenliği, maliyet kontrolü ve misafir deneyimi gibi farklı alanları birlikte yönetmesini gerektiriyor.

ÖNDER KILIÇ: BAŞARI, ÜRÜN KADAR OPERASYONUN DA DOĞRU YÖNETİLMESİNE BAĞLI

Lüks konaklama sektöründe 20 yılı aşan deneyime sahip Culinary Chef Önder Kılıç, Türkiye’nin gastronomi alanındaki yükselişinin yalnızca ödüller veya restoran derecelendirmeleriyle açıklanamayacağını belirtiyor. Kılıç’a göre yüksek standartta bir mutfak deneyimi; doğru ürün seçimi, mevsimsel menü planlaması, güçlü ekip yönetimi, maliyet kontrolü ve sürdürülebilir operasyonun birlikte yürütülmesiyle ortaya çıkıyor.

Kılıç, “Gastronomide başarı yalnızca iyi bir yemek hazırlamakla sınırlı değil. Ürünün doğru zamanda ve doğru kaynaktan temin edilmesi, menünün bütçeye ve operasyonun kapasitesine uygun hazırlanması, ekibin aynı standartta çalışması ve misafire güvenli bir hizmet sunulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kılıç, Rixos Sungate’de yaklaşık 3.500 misafir kapasitesine sahip, iki açık büfe restoran, 12 à la carte restoran, beş bar ve 58 villadan oluşan büyük ölçekli bir resort operasyonunda Culinary Chef olarak görev yapıyor. Mutfak operasyonlarının farklı noktalarında menü geliştirme, sezonluk ve konsept menüler hazırlama, yıllık menü demoları, vardiya ve görev dağılımı, stok ve maliyet kontrolü, personel eğitimi ve servis öncesi kalite denetimi gibi süreçleri yönetiyor.

Bu görev, çok sayıda mutfak outletinin aynı anda ve aynı kalite standardında çalışmasını gerektiriyor. Kılıç, mutfak ekipleri arasında koordinasyonu sağlarken gıda güvenliği ve hijyen süreçlerini de operasyonun temel unsurları arasında görüyor. Ona göre büyük otellerde misafir deneyimi, tabağın hazırlanmasından önce başlayan kapsamlı bir planlama sürecine dayanıyor.

YEREL ÜRÜNLER, ULUSLARARASI TEKNİKLER

Michelin Rehberi’nin 2026 seçkisinde yerel ürün, teruar, geleneksel tarifler ve sürdürülebilirlik vurgusunun öne çıkması, Kılıç’ın mutfak yaklaşımıyla da örtüşüyor. Kılıç, yerel malzemeleri uluslararası tekniklerle yorumlayarak hem Türk mutfağının karakterini korumayı hem de farklı ülkelerden gelen misafirlerin damak zevklerine hitap etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

“Yerel malzemeleri kullanarak uluslararası tarzda tabaklar hazırlıyoruz. Böylece hem bulunduğumuz coğrafyanın mutfak kültürünü tanıtıyor hem de farklı damak zevklerine hitap ediyoruz” diyen Kılıç, açık büfe ve à la carte menülerde farklı mutfaklardan seçenekler sunarken ürünün mevsimselliğine dikkat ettiklerini ifade ediyor.

Kılıç’a göre sürdürülebilirlik, mutfakta sonradan eklenen bir uygulama değil, satın alma ve menü planlama aşamasında başlayan bir yönetim anlayışı. Taze ürün tedariki, mevsimsel ürün takvimi, doğru stok yönetimi ve ürünlerin mümkün olan en verimli şekilde değerlendirilmesi, mutfak operasyonunun hem kalitesini hem de ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.

VIP MUTFAK OPERASYONLARI VE MESLEK ETİĞİ

Kılıç’ın deneyimi, günlük otel mutfağı operasyonlarının yanı sıra yüksek profilli misafirler ve özel davetler için hazırlanan menüleri de kapsıyor. Protokol ve Butler Tarzı Servis Teknikleri eğitimi alan Kılıç, uluslararası misafirlerin ve özel davetlerin gerektirdiği servis disiplini, iletişim ve kişiselleştirilmiş yemek hizmeti konusunda uzmanlaşmış durumda.

2007 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın general mutfağında görev yapmak üzere seçilen Kılıç, üstün performansının ardından üst düzey generaller ve aileleri için özel yemekler hazırlama sorumluluğu üstlendi. Kariyerinin ilerleyen döneminde Rixos bünyesinde uluslararası ve yüksek profilli misafirler için kişiye özel menüler hazırladı.

Mesleki bilgisini yeni nesil şeflere aktarmaya da önem veren Kılıç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin davetiyle yaklaşık 70 gastronomi öğrencisine üç gün boyunca workshop ve mesleki eğitim verdi. Ayrıca öğrencilerle staj imkanları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. GastroAntalya’da jüri üyesi olarak görev alması ve gastronomi etkinliğinde Gold ödülü alması da Kılıç’ın mutfak uygulamasının yanı sıra eğitim ve değerlendirme alanlarında da aktif olduğunu gösteriyor.

Kılıç, genç şeflere yönelik tavsiyesinde temel tekniklerin, gıda güvenliğinin ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekiyor:

“Kesme teknikleri, soslar, pişirme yöntemleri, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına hakim olmak gerekir. Bunun yanında sabırlı, disiplinli, çalışkan ve öğrenmeye açık olmak da çok önemli. Yemek yapmak bizi aşçılığa başlatır, karakter bizi zirveye taşır.”

Türkiye’nin gastronomi haritasının yeni şehirler, yerel ürünler ve farklı mutfak anlayışlarıyla genişlemesi, şeflerin rolünü de yeniden tanımlıyor. Önder Kılıç’ın deneyimi, modern bir otel mutfağında gastronomik yaratıcılığın; operasyon yönetimi, sürdürülebilirlik, VIP hizmet ve mesleki eğitimle birlikte yürütüldüğünü ortaya koyuyor.