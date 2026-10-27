Gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla başlatılan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk okulu Erzurum'da açıldı. Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı.

Okulda öğrenciler süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özgü alanlarda eğitim alacak. Teorik derslerin yanında uygulamalı mutfak eğitimi de verilecek. İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitimde öğrenciler Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları dersleri görecek.

Açılış programında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Bakan Tekin konuştu.

"MİCHELİN YILDIZLI LOKANTA ARIYORSAK BU BİZİM AYIBIMIZDIR"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu'nun yerel mutfak kültürünün korunması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Tekin, "Anadolu'ya gittiğinizde nerede yemek yeriz sorusunun cevabını aradığınızda Michelin yıldızlı lokanta arıyorsanız eğer bu bizim ayıbımızdır arkadaşlar. Niye Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta, bir restoran aramıyoruz? Niye orada Anadolu yemeklerini, o ilin yerel kültürünü doğru bir şekilde sunan bir işletme aramıyoruz? Bu olmazsa eğer turizminiz, yerel kültürünüz nasıl dünyaya mal olacak?" dedi.

Tekin, bakanlığın Anadolu'daki her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürüne ve geleneğine uygun biçimde hazırlayıp sunan işletmeler için bir listeleme usulü geliştirdiğini anlattı. Gastronomi liseleri yaygınlaştıkça illerde bu işletmeleri akredite eden bir mekanizmanın da kurulacağını belirtti.

OKULDA ÜÇ BÖLÜM OLACAK

Gastronomi liselerinin hayırseverlerin desteğiyle, standart kamu projelerinden farklı olarak nitelikli yapılar şeklinde planlandığını söyleyen Tekin, Erzurum'daki okulun bulunduğu alanın Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayla birlikte turizme hizmet edecek şekilde düzenleneceğini açıkladı. Alanda peyzaj, eğitim binaları, öğrenciler için konaklama alanı ve ziyaretçilere hizmet verecek bir restoran yer alacak.

Okulun yapısını da anlatan Tekin, "Okullarımızda üç tane bölüm var, bu okulda üç tane bölüm olacak. Bu üç bölümden bir tanesi bu kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlı ve benzeri şeylerin pişirilmesi, hazırlanması konusunda yetiştireceğiz. İkinci bölüm servis bölümü, üçüncü bölümde işletmecilik. Bu okul pansiyonlu okul, civar illerden civar ilçelerden bu konuda yetenekli çocukları okuldaki öğretmenlerimiz seçecekler" dedi. Tekin, okullarda önce yemek kültürüyle ilgili literatürün kayda geçirileceğini de söyledi.

YAHYA ÜLKER: GASTRONOMİ MİRASIMIZIN AKTARILMASINA KATKI SUNACAK

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi'yle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştıklarını belirtti. Ülker, "Erzurum'un köklü mutfak kültürünü bilimsel bilgi ve uygulamalı eğitimle buluşturan bu okulun, gençlerimizin meslek edinmesine ve gastronomi mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Bir gün dünyanın en iyi mutfaklarında Anadolu'nun lezzetlerini tanıttıklarını görmek bizim için en büyük mutluluk olacak" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, Bakan Tekin ve protokol üyeleri liseyi gezdi. Programa Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.