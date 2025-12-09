Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj kenarında vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprak altında bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh ile ilgili olayın ayrıntıları güvenlik kamerasıyla aydınlandı. Yakındaki bir bağ evinin kamerasının incelenmesiyle küçük çocuğu darp ederek taşlarla gömen kişinin öz dayısı M.E. olduğu belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ CÜMLELİK YORUM

Sabah'ta yer alan habere göre; arama ekiplerinin diyalog kurduğu Amir, yaşadığı dehşet anlarını "Okul çıkışı beni kaçırdı. Önce dövdü, sonra toprağa gömdü" sözleriyle anlattı.

KAFATASINDA GÖÇÜK OLUŞTU

İlk muayenelerde çocuğun kafatasında, üzerine konan kilolarca ağırlıktaki taş nedeniyle göçük oluştuğu ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğu tespit edildi. Amir acilen ameliyata alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

DAYI SUÇLAMALARI REDDETTİ: AĞAÇTAN DÜŞTÜ

30 yaşındaki M.E.'nin ifadesinde suçlamaları reddederek "Ağaçtan düştü, korkup kaçtım. Gömmedim" dediği iddia edildi. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan bir kaydı bulunduğu öğrenildi.

200 KAMERA İNCELENDİ

Olayı aydınlatmak için ekipler bölgede bulunan 200 güvenlik kamerasını tek tek taradı. Çocuğu bulan arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, o anları şöyle anlattı: "Büyük taşların altından çocuğun 'imdat' diye bağırdığını duydum. Kaya büyüklüğünde 7 taşı üzerinden kaldırdım. Çocuk dayısının yaptığını söyledi."

BABADAN TEŞEKKÜR VE ADELET ÇAĞRISI

Baba Muhammed El Cedduh, oğlunu bulan görevlinin alnından öperek teşekkür etti ve "Oğluma bunu yapan cani en ağır cezayı alsın" diyerek çağrıda bulundu. Çocuğun bilincinin açık olduğu ve tedavisinin Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.