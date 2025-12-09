Haberler

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri Haber Videosunu İzle
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da kaybolduktan 50 saat sonra toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki Amir, ekiplerle konuşurken "Okul çıkışı beni kaçırdı. Önce dövdü, sonra toprağa gömdü" diyerek yaşadıklarını anlattı. Güvenlik kamerası incelemesiyle çocuğu darp edip gömen kişinin öz dayısı M.E. olduğu ortaya çıktı ve şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj kenarında vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprak altında bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh ile ilgili olayın ayrıntıları güvenlik kamerasıyla aydınlandı. Yakındaki bir bağ evinin kamerasının incelenmesiyle küçük çocuğu darp ederek taşlarla gömen kişinin öz dayısı M.E. olduğu belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ CÜMLELİK YORUM

Sabah'ta yer alan habere göre; arama ekiplerinin diyalog kurduğu Amir, yaşadığı dehşet anlarını "Okul çıkışı beni kaçırdı. Önce dövdü, sonra toprağa gömdü" sözleriyle anlattı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

KAFATASINDA GÖÇÜK OLUŞTU

İlk muayenelerde çocuğun kafatasında, üzerine konan kilolarca ağırlıktaki taş nedeniyle göçük oluştuğu ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğu tespit edildi. Amir acilen ameliyata alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

DAYI SUÇLAMALARI REDDETTİ: AĞAÇTAN DÜŞTÜ

30 yaşındaki M.E.'nin ifadesinde suçlamaları reddederek "Ağaçtan düştü, korkup kaçtım. Gömmedim" dediği iddia edildi. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan bir kaydı bulunduğu öğrenildi.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

200 KAMERA İNCELENDİ

Olayı aydınlatmak için ekipler bölgede bulunan 200 güvenlik kamerasını tek tek taradı. Çocuğu bulan arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, o anları şöyle anlattı: "Büyük taşların altından çocuğun 'imdat' diye bağırdığını duydum. Kaya büyüklüğünde 7 taşı üzerinden kaldırdım. Çocuk dayısının yaptığını söyledi."

BABADAN TEŞEKKÜR VE ADELET ÇAĞRISI

Baba Muhammed El Cedduh, oğlunu bulan görevlinin alnından öperek teşekkür etti ve "Oğluma bunu yapan cani en ağır cezayı alsın" diyerek çağrıda bulundu. Çocuğun bilincinin açık olduğu ve tedavisinin Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Valla helal olsun polise... Yakaliyor... 200 kamera incelemek oyle kolay degil... Yani sira, asin dayiyi...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Küçük Amire geçmiş olsun. Dayısı olacak mahlukatı hapse felan atmayın. Kardeş yetti artık bu mahlukları bu milletin sırtından beslediğiniz. Adam Suriyeli. Kır bacağını kolunu at sınırdışına. Bitmedimi kardeş Suriye'deki savaş. Nerede haydut var buraya doldu. Avrupada bize götüyle gülüyor. Dün teşekkür ettiler Türkiyenin mülteci tutumu sayesinde ayaktayız çok büyük sorunlardan bizi kurtardı diye. Avrupa'nın teşekkür ettiği bir şey bizim için sizce iyi olabilirmi? Övgümüdür?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
title