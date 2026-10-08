Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş ile ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, genç kadının Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği yönünde duyumlar aldığını açıkladı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Paylaşımında olayın detaylarına da değinen Akdağ, ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu hususunda henüz yetkili makamlardan resmi bir doğrulamaya ulaşamadığını ifade etti. Paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİ ATİLLA, SANA ULAŞAMADIM"

Bir baba olarak böyle bir haber karşısında ne söyleyeceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a seslenerek şu sözlere yer verdi: "Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur."

Kaynak: Haberler.com