Yeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepki

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Açıklamasında iddiaları reddeden Acar, yapılan suçlamaları "iftira" olarak nitelendirdi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Acar açıklamasında şunları söyledi: "Çamur at, izi kalsın! İftira et, uğraşsınlar! Siyasetinizin geldiği nokta tam olarak budur!

Dün Meclis çatısı altında milletvekillerimizi ve bakanlarımızı, bugün ise bir başka bakanımızı hiçbir somut delil ortaya koymadan hedef aldınız. İsim benzerliklerinden suç üretmeye, şüpheden hüküm çıkarmaya, havadan nem kapmaya vararak insanların itibarını siyasi hesaplarınıza kurban etmeye kalkıştınız! Herkes haddini bilsin!

Biz, kim olursa olsun ortada bir durum varsa tereddüt etmeden sorumluluk aldık. Gereken adımları attık, atıyoruz. Kimsenin makamına, unvanına bakmadan hukukun gereği neyse yapılacak.

"KİMSE SİYASİ YANKESİCİLİĞE SOYUNMASIN"

Ama kimse de bu hassasiyetimizi fırsat bilip siyasi yankesiciliğe soyunmasın! Bir yanda her iddiayı ciddiyetle ele alanları iftiralarla hedef alacaksınız, diğer yanda haklarında açık yolsuzluk ve irtikap gibi yargı kararları bulunanların arkasında saf tutacaksınız. Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi iftiralarla millete hukuk ve ahlak dersi vereceksiniz!

Bizim ne kimseden saklayacak bir şeyimiz, ne de kimseye veremeyecek bir hesabımız var. Sizin derdiniz siyasi fırsatçılık! Yönteminiz iftira, sermayeniz çamur, hesabınız itibar suikasti! Foyanız ortaya çıktı, maskeniz düştü. Yine çamura sarıldınız, yine iftiraya sığındınız, yine çuvalladınız! Milletin aklıyla da sabrıyla da daha fazla alay etmeyin!"

ÜMİT ÖZLALE'NİN İDDİASI NEYDİ?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Göktaş'ı hedef alarak fon soruşturması kapsamında şu soruyu yöneltmişti: "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası PHE ve PYR fonlarında hiç 830 milyon liralık işlem yaptı mı?"

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Kaynak: Haberler.com