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Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

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Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
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Fon soruşturması devam ederken ortaya atılan iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadelerine yer verildi.

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'ndan muhalefete bilgi sızdırıldığını öne sürdü. Özel'in bu iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.

Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

"VATANDAŞIMIZIN DEVLETE GÜVENİNİ SARSMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLER SÖZ KONUSU"

Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLER MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ÜZERİNDEN DOLAŞIMA SOKULUYOR"

Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıLolo Mu.?:

varya akp yamyam gibi olmus baktı fon olayından gidecek secmen ne yapacagını sasırdı valla ben normalde akpye atan adamdım ama harbıden sogudum son 3 senedır neymiş bunlar ya

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Hadi bir de bundan sonra Özgür özele oy vereceğim de de foyan meydana çıksın:))))

yanıt12
yanıt23
Haber YorumlarıBeşir:

"Bir tarafta yönettiği belediyeler rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla batmış, cumhurbaşkanlığı hayali mahkeme koridorlarında son bulmuş bir İmamoğlu gerçeği var; diğer tarafta ise bu kirliliği devlete sal hissi vererek örtbas etmeye çalışan Özgür Özel. Bakanlığın kapı gibi açıklamasıyla bir kez daha rezil olan bu zihniyet, hem liderlik sınavında sıfır çekmiş hem de milletin gözünde tamamen bitmiştir

yanıt12
yanıt8
Haber Yorumlarımuratedip42@hotmail.com:

lolo sen algı yapmayı bırak ! Senin yazılarından belli oluyor, sen koyu bir Antisempatik AKP lisin !

yanıt6
yanıt8
Haber Yorumlarıeser demir:

selami senin de foyan ortada zaten

yanıt3
yanıt8
Haber Yorumlarıeser demir:

beşir o yüzden mi resiniz belediyeler de usulsüzlük var

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

YPli belediyelerde tıkır tıkır işleyen rant ve usulsüzlük çarkını görmezden gelen Özgür Özel, elinde tek bir belge dahi olmadan Adalet Bakanlığı'na saldırmayı 'liderlik' sanıyor. Bakanlığın tokat gibi yanıtı gösteriyor ki; devlete attığınız bu mesnetsiz iftiralar, belediyelerinizde heba edilen kamu kaynaklarının hesabını vermekten sizi kurtaramayacak

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReis:

akp lideri çok temiz eser bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük hizmet ve eserler yaptırmış birisi gördüklerinize değil duyduklarınıza inanmayı tercih ettiniz araştırmaya gerek bile duymadan yirmi yılda bir çok büyük ekonomiyi etkileyecek olay yaşadık sizlere ekonomi konuşanlar deprem sonrası Paris eğlencesi düzenledi bir milyar cüzzi konser verdi kime ne fayda gösterdiler deprem sınrası iktidarı ve Kızılayı hedef alarak ahbab olayına sebeb oldular

yanıt3
yanıt7

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