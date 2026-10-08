KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

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Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir öğrenci yurdunda kaydedildiği belirtilen görüntüde bir farenin yatakların üzerinde rahatça koşuştuğu görüldü.

"ORADA DAHA YATILMAZ"

Yurt odasındaki hijyen koşullarını gözler önüne seren ve tepki toplayan videonun altına kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları ve öğrenciler, yurtlardaki denetimsizlik ile ilaçlama yetersizliğine dikkat çekerek şu yorumlarda bulundu:

Orada bir daha yatılmaz!

Sokaktan bir kedi alın, ortalığı hemen temizler.

Kartonun üstüne yapışkan sürün başka türlü çözülmez.

Söz konusu görüntülerin ardından yurt yönetiminden ya da yetkili kurumlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.