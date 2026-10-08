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KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

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KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
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KYK yurdunda kalan bir öğrenci tarafından çekildiği söylenen görüntüde yatağın üzerinden koşan bir fare görülüyor. İnfial yaratan görüntü büyük tartışma yarattı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir öğrenci yurdunda kaydedildiği belirtilen görüntüde bir farenin yatakların üzerinde rahatça koşuştuğu görüldü. 

"ORADA DAHA YATILMAZ"

Yurt odasındaki hijyen koşullarını gözler önüne seren ve tepki toplayan videonun altına kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları ve öğrenciler, yurtlardaki denetimsizlik ile ilaçlama yetersizliğine dikkat çekerek şu yorumlarda bulundu:

  • Orada bir daha yatılmaz!
  •  Sokaktan bir kedi alın, ortalığı hemen temizler. 
  • Kartonun üstüne yapışkan sürün başka türlü çözülmez.

Söz konusu görüntülerin ardından yurt yönetiminden ya da yetkili kurumlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSFs Karaca:

bu da birşey mi bizim ilçedeki hastanenin ameliyathanesinde staj yaparken ameliyathanenin önündeki hemşire odasının tavanından fare düştü hemşireler nasıl kaçışıyordu :D

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Haber Yorumlarıkerem can:

Yattığı yerden belli olur

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Hayvanseverlere haber verin alıp beslesinler.. Tabii hayvanseverlikleri kedi ve köpekle sınırlı değilse..

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tuvalete karton üzerine yapıştırıcı sürüp zemine koyacaklar. mutlaka tuvaletten geldiği için tekrar geldiğinde kartona yapışır kalır hareket edemez.

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Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

yurt odalarına yiyecek çıkarmayın

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