İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 katı çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın altında yangın olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın kendi içerisinde için için yandığını belirterek, itfaiyenin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini söyledi.

“KUMAŞLARIN YANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Vali Gül, enkaz altındaki yangına ilişkin açıklamasında, “Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var” ifadelerini kullandı.

3 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

AFAD koordinasyonunda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz ulaşılamayan 3 kişiye ulaşılması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Vali Gül, 20, 40 ve 60 yaşlarındaki 3 kişiden henüz haber alınamadığını belirtti.

ENKAZDA HASSAS DİNLEME YAPILDI

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için hassas dinleme çalışması yaptığını belirten Gül, jeneratörlerin durdurularak çevrede sessizliğin sağlandığını söyledi. Ancak şu ana kadar yapılan dinlemelerden sonuç alınamadığı, ekiplerin tahmin edilen noktalara yöneldiği aktarıldı.

BİNANIN YIKILMA RİSKİ ARTTI

Binanın yana yatma ve yeniden yıkılma riskinin artması üzerine enkaz üzerindeki fazla yükün kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için enkazın alt bölümüne, maden ocaklarında kullanılan sisteme benzer bariyerler yerleştirildi.

Gül, ekiplerin hem enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını hem de binanın üzerlerine yıkılmaması için gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI VAR

Çöken binada enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 yaralının ise hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ancak 6 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerine dönemeyen vatandaşlardan 44’ünün otelde konaklamayı tercih ettiği, bu kişilerin kaymakamlık koordinasyonunda yerleştirildiği, diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına geçtiği açıklandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ise yarın itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

“ÇÖKMEYEN BİNALAR İNŞA ETMELİYİZ”

Vali Gül, olayın ardından kentsel dönüşümün önemine de dikkat çekerek, binalar yıkılmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Gül, kentsel dönüşüm kapsamında daha hızlı hareket edilmesi ve güvenli yapıların inşa edilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı