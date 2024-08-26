Tuncay Özkan ne dedi? CHP'li Tuncay Özkan'a neden soruşturma başlatıldı?

Tuncay Özkan ne dedi? CHP İzmir Milletvekili Özkan X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ne paylaştığı gündeme geliyor. CHP'li Tuncay Özkan'a neden soruşturma başlatıldı? Detaylar haberimizdedir…

TUNCAY ÖZKAN NE DEDİ?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler kullandı. Özkan'ın bu sözleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özkan'a tepki gösterip "Bu CHP Milletvekilinin çirkin üslubunun, Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur." dedi.

TUNCAY ÖZKAN'A NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Özkan'ın sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?

14 Ağustos 1966 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Gazeteciliğe 1981 yılında Ankara'da Rüzgârlı Sokak'taki yerel gazetelerde başladı. 1984 yılında Hürriyet Grubu'nun çıkardığı Hürgün gazetesinde çalıştı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde görev aldı. 10 yıl Cumhuriyet gazetesinde çalıştıktan sonra 1993 yılında yazılı basından televizyona geçti ve Uğur Dündar'ın yapımcısı olduğu Arena programında Ankara sorumlusu olarak çalıştı.

1996 yılında İstanbul'a yerleşti. 2002 Temmuz ayına kadar Kanal D Televizyonu'nun Haber Merkezini yönetti. Bu dönemde Cüneyt Arcayürek ile tam yedi yıl aralıksız olarak her pazar günü çok meşhur olan "Politika Durağı" programını yaptı. Susurluk kazası ile ilgili haberleri ve araştırmalarıyla pek çok ödül aldı.

Haziran 1998 – Şubat 2001 tarihleri arasında Radikal gazetesinde "Perde Arkası" adlı köşesinde çok ses getiren yazılarında faili meçhul siyasal cinayetler, mafya, yolsuzluk ve siyasi çürümenin boyutlarını belgeleriyle yayınladı. "Yeşil" kod adlı caninin kimlik bilgilerini ve devletten aldığı maaşı belgeledi. Faili meçhul cinayetlerle ilgili yazıları ve araştırmaları ile yolsuzluk haberleri savcılara delil sayıldı.

Şubat 2001 tarihinden Temmuz 2002 tarihine kadar da Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye'yi sarsan "Futbolda Şike Skandalını" ortaya çıkardı.

2002 Temmuz'unda, Çukurova Medya Grup Başkanı oldu. Bu dönemde Çukurova Medya Grubunun televizyon ve gazeteleri Show TV, SkyTürk TV, Akşam ve Güneş gazetelerini 2. Irak savaşına karşı konumlaması ve savaşa karşı çıkması yüzünden Amerikan Savunma Bakan Yardımcıları Paul Wolfowitz ve Richard Perle'ün baskısı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve adamlarının ısrarlı isteği yüzünden gruptaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

2002 Temmuz'undan 2003 Aralık ayına kadar Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Bu dönemde ShowTV'de Altan Öymen, Mehmet Barlas ve Nazlı Ilıcak ile "Politika Kazanı", Kemal Yavuz ile "Strateji" ve SkyTürk TV'de de "Söz Meclisi" programlarını gerçekleştirdi. Terör karşıtı çıkışlarıyla ses getirdi. Ekranlarda terör görüntülerinin yayınlanmaması için kampanya başlattı.

Tuncay Özkan; SHP Genel Başkanlığı döneminde Erdal İnönü'nün danışmanlığını da yaptı. Bu İnönü siyaseti bırakana kadar devam etti.

Özkan'ın 1979 yılında katledilen gazeteci Abdi İpekçi suikastı üzerine yaptığı "Abdi İpekçi" adlı belgeseli bulunuyor. 2004 yılında Kanaltürk Televizyonu'nu kurdu.

Özkan, 2007 seçimleri sonrasında Biz Kaç Kişiyiz Hareketi'ni başlattı.

Tuncay Özkan Kanaltürk'ün el değiştirmesinin ardından Kanal Biz adında yeni bir televizyon kanalı daha kurdu. Bu kanal tam yayına başlamıştı ki Özkan, 23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon tertibiyle tutuklandı. O günden bu yana Silivri'de tutuluyor.

25, 26 ve 27. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.