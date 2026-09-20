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Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı

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Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı Haber Videosunu İzle
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
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Bir dönem Antalyaspor forması da giyen Andros Townsend, Tayland'da maç öncesi ısınma yaptığı sırada korku dolu anlar yaşadı. Saha bakımında kullanılan ağır silindirin altında kalan İngiliz futbolcu, aracın yan yatırılmasıyla kurtarıldı. Yapılan kontrollerde mucizevi şekilde ciddi bir sakatlığı olmadığı belirlenen Townsend, karşılaşmada forma giyebilecek duruma geldi.

  • 35 yaşındaki İngiliz futbolcu Andros Townsend, Tayland'da PT Prachuap FC ile Pattani FC arasındaki maç öncesi ısınma sırasında saha bakım silindirinin altında kaldı.
  • Townsend, olaya müdahale edenlerin silindiri yan yatırmasıyla kurtarıldı ve sağlık kontrollerinde ciddi bir sakatlık veya kırık tespit edilmedi.
  • Townsend kariyerinde Premier Lig ekipleri ve Antalyaspor'da forma giymiş olup şu anda Tayland temsilcisi PT Prachuap FC'de oynamaktadır.

Futbol dünyasında nadir görülebilecek bir kaza Tayland'da yaşandı. Kariyerini PT Prachuap FC'de sürdüren 35 yaşındaki İngiliz futbolcu Andros Townsend, maç öncesi yaşadığı olayla büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

Eski Antalyasporlu futbolcu, Pattani FC ile oynanacak karşılaşma öncesinde saha kenarında ısınma hareketleri yaptığı sırada beklenmedik bir kazaya karıştı.

AĞIR BAKIM SİLİNDİRİNİN ALTINDA KALDI

Townsend, karşılaşma öncesi zemini düzeltmek için sahada bulunan ağır bakım silindirinin altında kaldı.

Olayı görenlerin müdahalesiyle araç yan yatırılarak İngiliz futbolcu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan anlar büyük panik oluştururken, Townsend'in ciddi bir şekilde yaralanmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

KONTROLLERDE CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Kazanın ardından sağlık kontrollerinden geçirilen Townsend'in vücudunda ciddi bir sakatlık veya kırık tespit edilmedi.

Deneyimli futbolcunun kendisini iyi hissettiğini belirtmesinin ardından maça çıkabilecek durumda olduğu öğrenildi.

FUTBOL KARİYERİNE TAYLAND'DA DEVAM EDİYOR

İngiliz futbolcu Andros Townsend, kariyerinde daha önce Premier Lig ekiplerinde forma giyerken, Türkiye'de de Antalyaspor'da görev yapmıştı.

35 yaşındaki oyuncu, şu anda Tayland temsilcisi PT Prachuap FC'de futbol kariyerini sürdürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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