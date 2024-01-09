Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli, Las Vegas'taki CES 2024'te tanıtıldı. İşte yeni Togg T10F'den ilk görüntüler ve tanıtım videosu...
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.
ABD'de düzenlenen CES 2024 fuarında TOGG'un sedan modeli ilk kez görücüye çıktı.
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