Telegram çöktü mü? Telegram'da sorun mu 8 Kasım Cumartesi?

WhatsApp'a alternatif olarak öne çıkan ve kullanıcı sayısı giderek artan Telegram'da karşılaşılan bir problem, milyonlarca kullanıcıyı harekete geçirdi. Çok sayıda kişi, uygulamayı açmakta zorlanınca veya mesaj gönderemeyince hemen "Telegram çöktü mü, neden erişilemiyor, mesajlar neden iletilmiyor ya da paylaşım yapmakta neden sorun yaşıyorum?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Uygulamadaki bu aksaklığın nedenlerine ve son durumuna dair tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ

Akşam saatlerinde uygulamada yaşanan yavaşlık ve yükleme aksaklıkları, genellikle Telegram sunucularındaki yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Bu tip sorunlar, aynı zamanda zayıf veya dengesiz internet bağlantısı nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Hata raporu:

TELEGRAM SORUN GİDERME YÖNTEMLERİ

Telegram'da fotoğraf, video veya diğer dosyaların yüklenmesinde ya da gönderilmesinde aksamalar yaşanıyorsa, bunun yaygın nedenlerinden biri cihazınızın depolama alanının dolu olmasıdır. Herhangi bir işleme başlamadan önce, telefonunuzda yeterli boş alan olduğundan emin olunuz.

Bir diğer önemli yükleme sorunu kaynağı ise internet bağlantısıdır. Kullanmakta olduğunuz Wi-Fi veya mobil verinin kalitesini kontrol edin. Tarife limitinizin aşılmadığından ve dolayısıyla bağlantınızın kısıtlanmadığından emin olun.

Telegram'daki olası problemlere karşı uygulayabileceğiniz temel çözümler şunlardır:

• Uygulama Güncellemesi: Telegram uygulamanızın mevcut sürümünü kontrol edin ve yeni bir güncelleme varsa hemen yükleyerek uygulamayı en son sürüme taşıyın.

• Yeniden Kurulum: Uygulamanız güncel olmasına rağmen sorun devam ediyorsa, Telegram'ı cihazınızdan kaldırın, telefonunuzu yeniden başlatın ve ardından uygulama mağazanızdan tekrar yükleyin.

• Uyumluluk Kontrolü: Nadiren de olsa, yaşanan problemler telefonunuzun işletim sistemi sürümünden kaynaklanabilir. Cihazınızla uyumlu olan en son sürümü kullanmaya özen gösterin.

TELEGRAM NEDİR, NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'a güçlü bir rakip olarak piyasaya sürülen anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, günden güne kullanıcı kitlesini genişletiyor. Hızla büyüyerek kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu platform, Rus yazılımcı Pavel Durov tarafından geliştirilmiştir. Telegram, çoklu platform desteği sunan, yüksek güvenlikli, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma imkânı sağlayan bir servistir. Ağustos 2013'te kullanıma açılan Telegram, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

TELEGRAM'IN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Telegram'ı diğerlerinden ayıran başlıca özellikler şunlardır:

• Gizli Sohbet: Sunulan özel teknoloji sayesinde, uçtan uca şifreleme ile gönderilen mesajları Telegram bile göremez.

• Anonim Görüşme: Kayıt için telefon numarası kullanılsa bile, diğer kullanıcılarla iletişim kurarken numara yerine kullanıcı adı tercih edilebilir.

• Bulut Tabanlı Senkronizasyon: Mesajlarınız bulutta saklandığı için, tüm cihazlarınızda (telefon, tablet, masaüstü) içerik ve konuşmalar anında eşitlenir.

• Sesli ve Görüntülü İletişim: Hem sesli hem de görüntülü mesaj gönderme seçenekleri mevcuttur.

• İletilme Engeli: Mesajların Telegram dahil üçüncü taraflara iletilmesi ve yönlendirilmesi engellenebilir.

• Kendini İmha Eden Mesajlar: Belirlenen bir süre sonunda hem gönderen hem de alıcının cihazından otomatik olarak silinen mesajlar gönderme özelliği vardır.

• Görünürlük Ayarları: Kullanıcının isteğine bağlı olarak "Son Görülme" özelliği kapatılabilir.

• Çoklu Platform Desteği: Mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar için de uygulaması mevcuttur.

• Ekran Görüntüsü Uyarısı: Gizli sohbetlerde, karşı taraf ekran görüntüsü aldığında kullanıcıya bildirim gönderilir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Popüler haberleşme uygulaması Telegram, iOS kullanıcıları için App Store'dan ve Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinden hiçbir ücret ödenmeden kolayca indirilebilir.

TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

Telegram, WhatsApp ve Line gibi yaygın kullanılan kitlesel mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha yüksek güvenlik sunar. Bu güvenlik, zayıf internet bağlantılarında bile yüksek hızlı iletişimi ve güvenilirliği sağlamak üzere tasarlanmış, zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine kurulu olan MTProto protokolüne dayanmaktadır. Platform, protokol ve istemci güvenliğini sürekli olarak geliştirmek için toplulukla iş birliği yapmaktadır.

TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI KULLANIMI

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut tabanlı, şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Facebook'un WhatsApp'ı satın almasının ardından alternatif arayan internet kullanıcılarının tepki olarak tercih etmesiyle ilk büyük popülerliğini kazanan Telegram, özellikle güçlü şifreleme sistemiyle tanınır.

Uygulama, Windows işletim sistemine sahip cihazlarda bir güncelleme sonrası hem kişisel bilgisayarlarda hem de web üzerinden kullanılabilir hale gelmiştir. Uygulamayı Windows Mağazası (Windows Store) üzerinden indirmek mümkündür.

Telegram'ın Windows masaüstü uygulaması; grup sohbeti, multimedya paylaşımı yapma ve rehberinizdeki belirli bir sayıdaki kişiye (maksimum 100) toplu yayın gönderme gibi özellikleri destekler. Ayrıca Windows 10'daki Cortana ve canlı kutucuk (live tile) gibi özelliklerle de entegre çalışır. Bu sayede cihazlar arası senkronizasyon ve geçişlerde konuşmaların kaybolması engellenir. Uçtan uca şifreleme yapıldığı için güvenlik düzeyi oldukça yüksektir.