Haberler

Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Muharrem İnce, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara cezaevinde ziyaret etti. İnce, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalmıştı. Bu nedenle İnce'nin bu ziyareti "siyasi mesaj mı?" sorularını akıllara getirdi.

CHP'li Muharrem İnce, Silivri'deki cezaevinde görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'deki genel başkanlık koltuğuna oturması ve Özgür Özel'in tedbiren bu görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de başlayan yönetim krizi, partiyi bölünmeye zorladı. Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurduğunu ilan etti. Özel'in bu adımı, Türkiye siyasetini yeni bür sürece sürükledi.

İMAMOĞLU, YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

CHP'deki istifa dalgaları peş peşe gelirken, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye üye olduğunu açıklamıştı.

CHP'Lİ İNCE'DEN MANİDAR ZİYARET

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Partili İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettiğini duyurdu.

İnce, açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu 734 bin 400 dakikadır zindanda ve 'zindanda dakika farksızdır aydan' 510 gündür hükümsüz tutsak! 'Haberin var mı taş duvar?' Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR MESAJ MI?"

Muharrem İnce'nin, ilk fırsatta CHP üyeliğini sonlandıran ve Yeni Parti'ye üye olan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi, bazı çevrelerce eleştirilirken, akıllara "Bu bir siyasi mesaj mı?" sorularını getirdi.

Kaynak: ANKA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Süleymancıların 200 kilo altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

Süleymancılar'ın Köln'deki dev merkezi görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi

KKKA aynı aileden iki can aldı! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler