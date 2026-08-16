Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP'li Muharrem İnce, Silivri'deki cezaevinde görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'deki genel başkanlık koltuğuna oturması ve Özgür Özel'in tedbiren bu görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de başlayan yönetim krizi, partiyi bölünmeye zorladı. Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurduğunu ilan etti. Özel'in bu adımı, Türkiye siyasetini yeni bür sürece sürükledi.

İMAMOĞLU, YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

CHP'deki istifa dalgaları peş peşe gelirken, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye üye olduğunu açıklamıştı.

CHP'Lİ İNCE'DEN MANİDAR ZİYARET

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Partili İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettiğini duyurdu.

İnce, açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu 734 bin 400 dakikadır zindanda ve 'zindanda dakika farksızdır aydan' 510 gündür hükümsüz tutsak! 'Haberin var mı taş duvar?' Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR MESAJ MI?"

Muharrem İnce'nin, ilk fırsatta CHP üyeliğini sonlandıran ve Yeni Parti'ye üye olan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi, bazı çevrelerce eleştirilirken, akıllara "Bu bir siyasi mesaj mı?" sorularını getirdi.

Kaynak: ANKA